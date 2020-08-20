Алибасов: «Меня спаивали два подонка» 

Продюсер Бари Алибасов рассказал, что в июне этого года его пытались споить бывший помощник Андрей Назаров и экс-солист группы «На-На» Валерий Юрин.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» в четверг прошла пресс-конференция «Из психиатрической больницы в ЗАГС. Подробности развода Алибасова с Федосеевой-Шукшиной».
В ходе пресс-конференции Алибасов рассказал, что Назаров и Юрин приходили к нему каждый день в 14-15 часов дня.
«Два подонка меня травили и спаивали, они приносили бочками водку, трое суток мы пили. У меня вообще исчезло сознание», — сказал Алибасов.
Сын продюсера Бари Алибасов-младший поправил отца, заявив, что спаивание продолжалось не трое суток, а две недели.
По словам Алибасова-младшего, на фоне отравления «Кротом» у продюсера развилась энцефалопатия, и алкоголь стал ему противопоказан, «у него отрубается память».
Он также отметил, что отец не помнит событий последних трех месяцев, а события предыдущих полутора лет жизни у него перемешаны.
Ранее, как писал «Рамблер», стало известно, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина разводятся. Причиной развода стал спор из-за квартиры в Новой Москве, которую Шукшина подарила супругу, а он, в свою очередь, продал ее своему помощнику Сергею Моцарю. Сейчас жилплощадь арестована, Федосеева-Шукшина обратилась в суд с просьбой аннулировать обе сделки.