Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Алибасов: «Меня спаивали два подонка» 

Вероника Полынина и ещё 1 22 минуты назад
Алибасов: «Меня спаивали два подонка»
Фото: ТАСС
Продюсер Бари Алибасов рассказал, что в июне этого года его пытались споить бывший помощник Андрей Назаров и экс-солист группы «На-На» Валерий Юрин.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» в четверг прошла пресс-конференция «Из психиатрической больницы в ЗАГС. Подробности развода Алибасова с Федосеевой-Шукшиной».
В ходе пресс-конференции Алибасов рассказал, что Назаров и Юрин приходили к нему каждый день в 14-15 часов дня.

«Два подонка меня травили и спаивали, они приносили бочками водку, трое суток мы пили. У меня вообще исчезло сознание», — сказал Алибасов.

Сын продюсера Бари Алибасов-младший поправил отца, заявив, что спаивание продолжалось не трое суток, а две недели.
По словам Алибасова-младшего, на фоне отравления «Кротом» у продюсера развилась энцефалопатия, и алкоголь стал ему противопоказан, «у него отрубается память».
Он также отметил, что отец не помнит событий последних трех месяцев, а события предыдущих полутора лет жизни у него перемешаны.
Ранее, как писал «Рамблер», стало известно, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина разводятся. Причиной развода стал спор из-за квартиры в Новой Москве, которую Шукшина подарила супругу, а он, в свою очередь, продал ее своему помощнику Сергею Моцарю. Сейчас жилплощадь арестована, Федосеева-Шукшина обратилась в суд с просьбой аннулировать обе сделки.
Видео дня. Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» уродливым
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Сергей Моцарь , Андрей Назаров , Лидия Федосеева-шукшина , Валерий Юрин , Бари Алибасов , Национальная Служба Новостей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Так Скабеева говорит»: Ефремов устроил скандал в суде
«Так Скабеева говорит»: Ефремов устроил скандал в суде
Свидетель по делу Ефремова оказался полуслепым
Свидетель по делу Ефремова оказался полуслепым
Кравчук: Россия поставила ультиматум Украине
Кравчук: Россия поставила ультиматум Украине
Меркель отреагировала на ситуацию вокруг Навального
Меркель отреагировала на ситуацию вокруг Навального
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение