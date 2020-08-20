Алибасов: «Меня спаивали два подонка» 

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В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» в четверг прошла пресс-конференция «Из психиатрической больницы в ЗАГС. Подробности развода Алибасова с Федосеевой-Шукшиной».

В ходе пресс-конференции Алибасов рассказал, что Назаров и Юрин приходили к нему каждый день в 14-15 часов дня.

«Два подонка меня травили и спаивали, они приносили бочками водку, трое суток мы пили. У меня вообще исчезло сознание», — сказал Алибасов.

Сын продюсера Бари Алибасов-младший поправил отца, заявив, что спаивание продолжалось не трое суток, а две недели.

По словам Алибасова-младшего, на фоне отравления «Кротом» у продюсера развилась энцефалопатия, и алкоголь стал ему противопоказан, «у него отрубается память».

Он также отметил, что отец не помнит событий последних трех месяцев, а события предыдущих полутора лет жизни у него перемешаны.