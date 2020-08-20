«У нас в роду никогда не было подлецов»

Известный певец и композитор Сосо Павлиашвили рассказал «Вечерке», чем ему дорога музыка 70-х и почему он сейчас записывает рок-песни своей юности, а также поделился секретами семейного счастья.

—Сосо, в начале года у вас вышел альбом «Жизнь — это кайф», который вы посвятили своей жене Ирине и великим музыкантам прошлого — Стиви Уандеру, Джеймсу Брауну, Барри Уайту и другим. Чем этот альбом отличается от всех предыдущих?

— Я просто взял отрезок времени из близких мне по духу 1970-х годов. Эти великие музыканты как раз в 1970-е делали ту музыку, которая мне безгранично нравится. Для меня это золотое десятилетие невероятного ренессанса в любимой мною соулфанк-музыке. Я пропитан ею и несколько десятилетий назад писал именно такие песни. Хотя востребованы они были меньше, чем у одного процента населения.

— В чем еще проявляется ваша привязанность к прошлому?

— У меня нет особой ностальгии по прошлому. Но люди же слушают «Времена года» Вивальди, музыку Чайковского, Моцарта. Просто лично мне очень близок стиль 1970-х годов, в котором был заложен какой-то магический код. Хотя я с удовольствием слушаю музыку разных эпох. Следующий альбом планирую выпустить в стиле блюз-рок, с элементами фанка, сейчас как раз над ним работаю и назову его «Жизнь — это рок-н-ролл». Я сам в 1970-е был участником тбилисской рок-группы. Нам было по 15–17 лет, мы писали песни и делали самый настоящий хард-рок на английском языке. Я играл на басу и был вокалистом. И параллельно в то же время я играл на скрипке и готовился к конкурсу Чайковского. С группой мы репетировали в подвалах, потому что на большой сцене нам никто бы не позволил исполнять подобную музыку, да еще на английском. Причем та музыка и сейчас актуальна, и несколько композиций я запишу в новом альбоме.

— Родители ваши что говорили, слушая эту музыку?

— Они боялись, что это помешает моим занятиям скрипкой. Я вообще рос на улице, и вокруг меня было немало уличной романтики, некоторые из моих дворовых друзей потом попали в тюрьмы, стали наркоманами. Но, слава Богу, меня все это миновало, Бог меня через музыку вывел и ведет до сих пор. А я иду за ним.

— Вашим детям тоже любовь к рок-музыке передалась?

— Да, старшая дочка Лиза слушает тяжелую музыку, особенно любит японский рок. Но при этом ей нравятся фриковые исполнители Эмми Вайнхаус, Эрика Баду Мэрилин Мэнсон . Ну, ей же 15 лет, я как раз в этом возрасте играл хард-рок, переходящий в панк.

— Артист должен выступать в любой ситуации. Приходилось ли вам выходить на сцену через силу?

— Помню, как отец — он всю жизнь проработал архитектором — сказал: «Когда я прихожу на работу, обо всем остальном забываю. Моя работа помогает мне жить». И со мной происходит то же самое. Бывали ситуации, когда я выходил с температурой 39, отрабатывал четырехчасовой концерт и возвращался абсолютно здоровым. Лишь дважды я чисто физически не смог вылететь на выступления. Когда сломал позвоночник и когда подхватил какой-то жуткий вирус и не мог не то что ходить, но даже разговаривать.

— В сентябре выходит комедия «Вечер шутов», где вы снялись. Вы и раньше снимались в кино, но это были либо роли-камео, либо музыкальные проекты, а тут что-то новое…

— Да, это полнометражная комедия, где я играю режиссера Гиви Израилевича, который мечтает запеть, но продюсер ему не дает это сделать. В итоге мой Гиви все же сможет осуществить мечту, и в фильме прозвучат песни в моем исполнении. У меня всегда была мечта сыграть Остапа Бендера . Это один из самых любимых моих героев, невероятный человек, который жил, живет и будет жить всегда.

— Как ваша семья пережила карантин? Больше плюсов или минусов вы из этого периода вынесли?

— Конечно, плюсы, а как иначе может восприниматься любовь семьи? Царствие небесное всем, кто ушел из жизни в борьбе с болезнью. Я верю, что души этих людей стали ангелами и попали в рай. Это испытание дал человечеству Бог в надежде, что мы сможем измениться.

Посмотрите, как мы живем, как относимся друг к другу, как мы уничтожаем мир, какой пример подаем детям. Больше всего меня радует, что у моих детей есть совесть. Не знаю, это воспитание или генетически заложено, но и мои родители, и Ирины, и мама моего сына Левана — очень порядочные люди. У нас в роду никогда не было подлецов.

— Вашему союзу с Ириной больше 20 лет. Как сохранить любовь?

— От сложностей никто не застрахован, мы же люди, и рождены не только созидать, но зачастую и разрушаем. Если вы знаете слабые и сильные стороны у себя и своей половинки, то учитесь лавировать между ними. Бывают моменты, когда человек может сорваться, устать, не так посмотреть, но главное — нужно относиться с уважением друг к другу. И это намного лучше, чем психануть, перевернуть стол или разбить посуду. Иногда нужно подойти, обнять, поцеловать. Я смотрю на своих родителей: если один в другую комнату уходит, то второму уже плохо одному становится. И они для меня главный пример.

—Можно назвать Иру вашей музой?

— Она моя муза, моя надежда, моя опора, моя красота, моя мудрость, моя нежность! Когда мы все выступаем, Ира с Леваном стоят на сцене, к нам присоединяется наша младшая дочь Сандра — это настоящее счастье. Я никогда не скрывал, что я счастливый семьянин и для меня семья превыше всего. Хотя знаю, что многие артисты избегают подобных упоминаний, чтобы сохранить имидж и любовь фанатов, но это их выбор. Мы же выходим на сцену всей стаей и вместе живем дальше вне сцены, и мне от этого очень хорошо и тепло на душе.

ДОСЬЕ

Певец, композитор Сосо Павлиашвили родился 29 июня 1964 года в Тбилиси. Окончил Тбилисскую консерваторию по направлению скрипичной игры. Был участником знаменитого грузинского ансамбля «Иверия». В 1989 году выиграл главный приз музыкального конкурса в Юрмале, после чего начал сольную карьеру. Играет в театре и кино.

Первый брак

Семейная жизнь Сосо Павлиашвили сложилась не сразу. Первой женой была Нино Учанейшвили, они поженились в 1985 году, а спустя два года родился сын Леван. «Когда мы сошлись, мне было 19, а Нино 18 — молодые, горячие, поддались эйфории, — вспоминал певец. — Потом я ушел в армию. Когда отслужил, пришлось уехать в Москву, надо было строить карьеру. Она числилась женой только в паспорте, мы перестали жить вместе. Наше расставание — это судьба, так нужно было».

Говорил без акцента

В детстве Сосо разговаривал на чистом русском языке без грузинского акцента. Уроки игры на скрипке ему давала Нелли Ураева — коренная ленинградка. С ней он говорил только по-русски. Но в армии попал в роту, где были одни «лица кавказской национальности», и опять стал говорить с акцентом.

Трагическая авария

В 1996 году певец попал в аварию, после чего у него случилась посттравматическая эпилепсия. Приступы происходили во сне.

«Я находился в жутком состоянии. Тогда казалось, что я потихоньку ухожу из жизни… Ира не отвернулась от меня. И в 2004 году родила Лизу. С ее появлением бог отвел от меня все беды», — рассказывал в одном из интервью Павлиашвили.

С тех пор певцу нельзя ходить на похороны — иначе болезнь может вернуться.

Любитель бани

Сосо Павлиашвили следит за своим здоровьем. Он каждый день занимается плаванием, старается как можно больше ходить. А еще любит русскую баню и принимает контрастный душ. Также певец не курит, а выпивает очень редко.

Разница в возрасте

Супруга певца Ирина Патлах младше его на 17 лет. Они познакомились, когда Ирине было 16 Она занималась в театральной студии Дворца пионеров, где находилась студия Павлиашвили. «Звукорежиссер рассказал, что заходила очень красивая девушка, которая просила переписать ей на диск мою песню „Я с тобой“. Это сообщение меня заинтриговало… Тогда я был бабником всесоюзного масштаба, подкараулил ее. И влюбился!» У них две дочери — Лиза и Сандра.