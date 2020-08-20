Появились кадры с церемонии прощания с певицей Валентиной Легкоступовой. Видео опубликовал "Пятый канал".
На нем запечатлены родные и близкие артистки, а также те, кто с ней был знаком. Среди них ее дочь Анетта Бриль, ведущий Андрей Малахов, певец Михаил Муромов, бывший супруг Алексей Григорьев, композитор Ирина Грибулина и другие. Последний муж Легкоступовой Юрий Фирсов не пришел — семья певицы выступила против его появления на похоронах.
Прощание проходит в закрытом режиме — так решили родственники артистки.
Валентина Легкоступова скончалась на прошлой неделе. За несколько дней до этого стало известно о ее госпитализации с травмой головы. Как писали некоторые СМИ, она попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому.
Полицейские задержали и допросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.