Появились кадры с церемонии прощания с певицей Валентиной Легкоступовой. Видео опубликовал "Пятый канал".

Прощание проходит в закрытом режиме — так решили родственники артистки.

Валентина Легкоступова скончалась на прошлой неделе. За несколько дней до этого стало известно о ее госпитализации с травмой головы. Как писали некоторые СМИ, она попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому.

Полицейские задержали и допросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.