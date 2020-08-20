«Вырыл две могилы»: солистку «Рефлекса» хотят убить 

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон обратилась в полицию из-за угроз.
Как сообщает телеграм-канал Mash, неизвестный угрожает Нельсон и ее мужу Вячеславу Тюрину убийством. Пара получает электронные письма с требованиями крупной суммы денег — 850 тысяч рублей. В противном случае злоумышленник грозится «отправить их в рай».
«Три дня назад вырыл в МО две могилы: тебе и твоей Ирине Нельсон», — говорится в одном из писем Тюрину.
Адвокат Тюрина и Нельсон Вадим Лялин считает, что письма с угрозами шлет психически нездоровый человек, действия которого могут представлять реальную опасность. По словам Лялина, автору угроз требуется лечение в специализированном медицинском учреждении.
Ранее «Рамблер» писал, что певица Пелагея после развода с хоккеистом Иваном Телегиным начала получать угрозы и вынуждена была нанять личную охрану. Об этом рассказала журналистам подруга певицы Александра Соколова. Она также сообщила, что бывший супруг Пелагеи не участвует в обеспечении их общей дочери и почти с ней не видится.