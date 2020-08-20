Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

«Вырыл две могилы»: солистку «Рефлекса» хотят убить 

Вероника Полынина и ещё 3 12 минут назад
«Вырыл две могилы»: солистку «Рефлекса» хотят убить
Фото: @irinanelson
Солистка группы Reflex Ирина Нельсон обратилась в полицию из-за угроз.
Как сообщает телеграм-канал Mash, неизвестный угрожает Нельсон и ее мужу Вячеславу Тюрину убийством. Пара получает электронные письма с требованиями крупной суммы денег — 850 тысяч рублей. В противном случае злоумышленник грозится «отправить их в рай».

«Три дня назад вырыл в МО две могилы: тебе и твоей Ирине Нельсон», — говорится в одном из писем Тюрину.

Адвокат Тюрина и Нельсон Вадим Лялин считает, что письма с угрозами шлет психически нездоровый человек, действия которого могут представлять реальную опасность. По словам Лялина, автору угроз требуется лечение в специализированном медицинском учреждении.
Ранее «Рамблер» писал, что певица Пелагея после развода с хоккеистом Иваном Телегиным начала получать угрозы и вынуждена была нанять личную охрану. Об этом рассказала журналистам подруга певицы Александра Соколова. Она также сообщила, что бывший супруг Пелагеи не участвует в обеспечении их общей дочери и почти с ней не видится.
Комментарии 7
Шоу-бизнес , Ирина Нельсон , Вячеслав Тюрин , Иван Телегин , Александр Соколов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Врачи рассказали о веществе, отравившем Навального
Газманов попал в больницу с тяжелым заболеванием
Газманов попал в больницу с тяжелым заболеванием
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Видео
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
00:59
«Уральский пельмень» встал на защиту схиигумена Сергия
Общество Шоу-бизнес
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
01:20
СБУ пыталась похитить в России одного из ополченцев Донбасса
Происшествия
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
01:16
Переболевший COVID-19 Газманов сильно похудел
Шоу-бизнес
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
00:40
Редчайший кит-убийца белого окраса попал на видео
В мире
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
00:20
Концерн «Калашников» анонсировал выпуск smart-ружья
Армия Оружие
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
00:52
Полет Ту-95МС над Японским морем попал на видео
Армия
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение