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«Перепугали близких»: Лолита резко ответила на слухи об инфаркте 

Газета.Ru 1 час назад
«Перепугали близких»: Лолита не сдержала эмоции
Фото: Газета.Ru
Звезда российской эстрады Лолита Милявская в резкой форме опровергла слухи о том, что она пережила инфаркт. Используя нецензурные выражения, певица оскорбила журналистов, раздувающих сенсацию на пустом месте.
Певица Лолита Милявская эмоционально отреагировала на распространившиеся ранее тревожные слухи о ее здоровье. На своей странице в Instagram артистка опубликовала видеообращение, в котором, используя обсценную лексику, обозначила свое мнение о состоянии российской журналистики.
«Каждый третий, называющий себя журналистом — [дурак]», — заявила исполнительница, посетовав, что представители этой профессии лишь гонятся за сенсацией, избегая действительно важных и острых тем.
Как выяснилось, люди зацепились за фразу, которую Лолита обронила на днях, говоря о своих чувствах после спектакля в театре «Модерн»: «от уважения к театру и труппе у меня чуть не остановилось сердце».
Отметим, что Лолита недавно вошла в творческий коллектив этого театра и в настоящее время репетирует роль Агафьи Тихоновны в постановке Юрия Грымова «Женитьба».
По словам звезды, она отреагировала на эти слухи только потому что, пока она занималась работой, были перепуганы все ее близкие друзья.
Подписчики поддержали артистку в ее праведном гневе, выразив сожаление тем, что представители желтой прессы «ничем не гнушаются».

«Им пофигу на людей и их родных и близких. Поэтому маме и дочке надо объяснять, что не всему написанному можно верить. Лучше держать связь на прямую и быть в курсе достоверной информации. Лолита, берегите себя. Мы вас любим и восхищаемся вашей мудростью и талантом», — написала поклонница.

На это Милявская ответила, что весь тот день она снималась и ее телефон был выключен. К счастью, по словам певицы, ее мама не сидит в интернете, а дочь постоянно занимается.
Помимо слов поддержки, певице были адресованы лестные сравнения. Так, одна из подписчиц назвала Лолиту «Раневской наших дней». На это знаменитость ответила, что народная артистка СССР гений, а она лишь «продукт эстрады».
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал новость о том, что Лолита попробует себя в амплуа театральной актрисы, и призвал не тратить деньги на «туфту».

«Думаю, это будет халтура. Конечно, должны быть худсоветы, которые не допустят заведомой халтуры. Грымов, по моему мнению, не слишком даровитый режиссер, но ушлый, с хорошо подвешенным языком. Все, что он делал (кроме рекламы), было абсолютно посредственно, с кучей ошибок и просчетов. Которые он умел представить как «новое слово в искусстве», — цитирует критика издание «Собеседник». — На самом деле Грымов — человек, который умеет находить деньги под свои воздушные замки, ему это удается. Ну, так вот написано ему на роду. Другой в десять раз даровитее и будет стараться изо всех сил, но ничего не добьется и денег не найдет. А здесь вот такая фортуна».

Соседов убежден, что появление Лолиты в спектакле Грымова станет очередным подтверждением его правоты.

«Все это унижение великой литературы и унижение театра. Лолита ни разу не Агафья Тихоновна, — продолжил критик. — Да, она прекрасный, откровенный, искренний человек, хорошая певица, но… никак не Агафья Тихоновна. Лицо, фактура, сам типаж не нее. А согласилась она играть, потому что Грымов нашел денежки. Рассчитано все это на необразованную, пошлую, невзыскательную публику, которая понесет Грымову и компании свои кровные, надеясь увидеть что-то «такое-этакое».

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Шоу-бизнес , Статьи , Юрий Грымов , Сергей Соседов , Лолита Милявская , ИД "Собеседник"
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