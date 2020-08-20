Пользователи Сети высмеяли актёра Алексея Панина за его шутку о новой работе в Испании. Артист опубликовал в своём Instagram видео, где он сам моет машину.
Я осваиваю новую профессию — мойщика машины. Никогда это сам в России не делал. Но, думаю, что, если меня здесь за горло возьмёт костлявая рука голода, я знаю, чем буду заниматься, — написал он.
Однако подписчики нелестно прокомментировали данный пост и предположили, что мытьё машин станет единственным способом заработка Панина в Испании.
Ранее российский актёр Алексей Панин сообщил в своём Instagram-аккаунте о получении вида на жительство в Испании. Ранее артист неоднократно заявлял о желании покинуть РФ, писал NEWS.ru.