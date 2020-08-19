Покинувший Россию Панин нашел работу

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Сбежавший в Испанию Алексей Панин нашел работу на автомойке 

Слово и Дело 1 час назад
Давно мечтавший уехать из России актер Алексей Панин поселился на берегу Средиземного моря в городе Торревьеха. Он живет в обычной панельной пятиэтажке и ищет работу. Звезда российского кино согласился с поклонниками в социальных сетях, что может быть не так востребован в Испании, поэтому он готов выполнять любую работу.
Так, в его Instagram-аккаунте появилось видео с автомойки.
Скандальный 42-летний актер мыл машину и совсем не стыдился этого. Пользователи заметили, что у артиста хорошо получается справляться с новыми обязанностями.

"Леха, ты самый благодарный человек"

"Молодец, Леха"

"Рады за тебя, Леша", — написали в комментариях.

Панин с иронией шутит, что в любом случае теперь даже если у него будут какие-то проблемы с финансами и ему не будет хватать на хлеб, он сможет заработать на еду мойщиком автомобилей. Похоже Панин наконец-то устроился на новом месте.
Артист часто критиковал Россию и мечтал получить вид на жительство в другой стране. Недавно он опубликовал фотографии документов, из которых стало понятно, что ему разрешено переехать в Испанию на ПМЖ.
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Комментарии 76
Шоу-бизнес , Видео , Алексей Панин , Испания , Торревьеха
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