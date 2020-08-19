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Волочкова отправилась в свадебное путешествие 

Экспресс газета и ещё 1 3 часа назад
Волочкова отправилась в свадебное путешествие
Фото: Владимир Веленгурин/«КП»
44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова продолжает интриговать фанатов подробностями личной жизни. Все чаще артистка пытается продемонстрировать свое женское счастье на страницах микроблога, где она радостно хвастается роскошными букетами и ценными подарками. Если верить артистке, то в ее жизни уже давно появился добрый и весьма щедрый мужчина.
Правда танцовщица упорно отказывается раскрывать личность своего кавалера, но при этом она неоднократно намекала, что этот роман уже в ближайшем будущем может закончиться шикарной свадьбой. Затем последовало долгое затишье, после которого Волочкова сделала любопытное заявление о своем свадебном путешествии, в которое она собралась до похода в ЗАГС.

"Мне кажется, что свадебное путешествие до свадьбы-это оригинально и по-волочковски…", — написала танцовщица на своей странице в Instagram, сопроводив публикацию снимком из салона элитного авто.

Увы, поклонники звезды так и не смогли узнать подробностей предсвадебной поездки Анастасии. Дело в том, что несколько месяцев назад "королева шпагата" разобиделась на хейтеров, которые без устали поливали ее посты грязью. Чтобы не сталкиваться с оскорблениями и нравоучениями пользователей, Волочкова просто закрыла комментарии.
Судя по всему, таинственное путешествие должно хоть немного отвлечь балерину от навалившихся на ее хрупкие плечи забот. Штрафы за посещение закрытого на карантин села и попытка продать ледяную купель для их оплаты изрядно подпортили настроение неунывающей артистке.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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