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«Этот муж не ваш»: Самойлову затравили из-за ее примирения с Джиганом 

Вечерняя Москва и ещё 2 3 часа назад
Самойлову затравили из-за Джигана
Фото: Instagram
Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана, подверглась критике со стороны подписчиков из-за примирения с музыкантом.
В социальных сетях модели появился пост, посвященный хейтерам, которые уверены, что возрождение романтических отношений с Джиганом было ошибкой.

— Ребят, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем. Это моя жизнь, понимаете? Моя. Не ваша. И муж этот не ваш, и дети не ваши, — возмутилась супруга рэпера в Instagram.

Она призвал всех думать своей головой и не повторять ее ошибок, а также заявила, что не намерена больше ни с кем объясняться.
Ранее стало известно, что после рождения сына в семье Джигана и Самойловой возник разлад. Исполнитель оказался в реабилитационной клинике и устроил несколько пьяных выходок в прямом эфире в Instagram.
После этого в СМИ появились слухи о возможном расставании пары. Позднее Джиган вернулся в свой подмосковный особняк к детям, а затем его супруга объяснила, почему решила остаться с музыкантом.
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Шоу-бизнес , Оксана Самойлова
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