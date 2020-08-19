Самойлову затравили из-за Джигана

Оксана Самойлова , жена рэпера Джигана, подверглась критике со стороны подписчиков из-за примирения с музыкантом.

В социальных сетях модели появился пост, посвященный хейтерам, которые уверены, что возрождение романтических отношений с Джиганом было ошибкой.

— Ребят, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем. Это моя жизнь, понимаете? Моя. Не ваша. И муж этот не ваш, и дети не ваши, — возмутилась супруга рэпера в Instagram.

Она призвал всех думать своей головой и не повторять ее ошибок, а также заявила, что не намерена больше ни с кем объясняться.

Ранее стало известно, что после рождения сына в семье Джигана и Самойловой возник разлад. Исполнитель оказался в реабилитационной клинике и устроил несколько пьяных выходок в прямом эфире в Instagram.

После этого в СМИ появились слухи о возможном расставании пары. Позднее Джиган вернулся в свой подмосковный особняк к детям, а затем его супруга объяснила, почему решила остаться с музыкантом.