Михаил Ефремов на заседании суда сделал замечание адвокату потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП Александру Добровинскому, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, Добровинский засмеялся во время допроса свидетеля со стороны защиты Татьяны Беркович.
"Чего вы смеетесь, человек погиб!" — отреагировал актер.
Михаил Ефремов вечером 8 июня на внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Через несколько часов от полученных травм он скончался в больнице.
Экспертиза установила, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.