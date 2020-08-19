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Ефремов осадил Добровинского во время заседания суда 

РИА Новости 17 минут назад
Михаил Ефремов на заседании суда сделал замечание адвокату потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП Александру Добровинскому, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, Добровинский засмеялся во время допроса свидетеля со стороны защиты Татьяны Беркович.

"Чего вы смеетесь, человек погиб!" — отреагировал актер.

Ставки на новости: Михаил Ефремов откажется от услуг адвоката Пашаева до 25 августа
Михаил Ефремов вечером 8 июня на внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Через несколько часов от полученных травм он скончался в больнице.
Экспертиза установила, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
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Шоу-бизнес , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Татьяна Беркович , РЕН ТВ
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