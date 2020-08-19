Все новости на карте

Михаил Ефремов на заседании суда сделал замечание адвокату потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП Александру Добровинскому , сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Добровинский засмеялся во время допроса свидетеля со стороны защиты Татьяны Беркович

"Чего вы смеетесь, человек погиб!" — отреагировал актер.

Михаил Ефремов вечером 8 июня на внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров . Через несколько часов от полученных травм он скончался в больнице.

Экспертиза установила, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.