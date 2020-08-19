Билана шокировало грязное Черное море в Крыму

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Сегодня плавали вдали от берега ! За 7 часов морской прогулки - только раза три видел пластиковые предметы (тарелки , обертки от мороженого ) в море! Не смог проплыть мимо, прыгнул поймать врага ))))) дофига долго не был в океане или море и ощутил , насколько это очищающая душу и организм среда ! Вот как без неё то жить? Люди , подумайте ещё раз , прежде чем бездумно бросить ! #крым #билан #димабилан #ялта #юбк ! #втораяжизнь ! @alseyda ️
«За семь часов морской прогулки три раза видел пластиковые предметы. Не смог проплыть мимо, прыгнул и поймал врага», — написал он, призвав людей подумать, прежде чем загрязнять море, «бездумно бросая мусор».
«Совсем не жалею, что решил остаться на несколько дней! Немного лета мы точно заслужили! Убираю гаджеты, погружаюсь в природу», — отметил он.