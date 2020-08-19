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Белоруссия в огне. Главное

Грязное Черное море в Крыму возмутило Диму Билана

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад
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Российский певец Дима Билан побывал на гастролях в Крыму и возмутился количеством мусора в Черном море. Видео с побережья он разместил на своей странице в Instagram.
Билана шокировало грязное Черное море в Крыму
Фото: ТАССТАСС
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Сегодня плавали вдали от берега ! За 7 часов морской прогулки - только раза три видел пластиковые предметы (тарелки , обертки от мороженого ) в море! Не смог проплыть мимо, прыгнул поймать врага ))))) дофига долго не был в океане или море и ощутил , насколько это очищающая душу и организм среда ! Вот как без неё то жить? Люди , подумайте ещё раз , прежде чем бездумно бросить ! #крым #билан #димабилан #ялта #юбк ! #втораяжизнь ! @alseyda ️

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На кадрах видно, как Билан плавает в море и со словами «там килограммы пластика, килограммы боли и рыбки обездоленные» достает из воды упаковку от мороженого.
«За семь часов морской прогулки три раза видел пластиковые предметы. Не смог проплыть мимо, прыгнул и поймал врага», — написал он, призвав людей подумать, прежде чем загрязнять море, «бездумно бросая мусор».
Под другими снимками, размещенными в блоге, Билан написал, что «в шоке» от того, насколько разным и красивым может быть Крым.
«Совсем не жалею, что решил остаться на несколько дней! Немного лета мы точно заслужили! Убираю гаджеты, погружаюсь в природу», — отметил он.
Ранее впечатлениями от отдыха на Черном море поделилась российская легкоатлетка Елена Исинбаева. Она разместила в социальных сетях фотографии и рассказала о недостатках Сочи: в частности, ей не понравилось «дно в булыжниках» и сильные волны. Из-за этого ее семья искупалась в море всего раз.
Комментарии1
Шоу-бизнес,Дима Билан,Елена Исинбаева,Республика Крым,
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