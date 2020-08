Билана шокировало грязное Черное море в Крыму

View this post on Instagram

Сегодня плавали вдали от берега ! За 7 часов морской прогулки - только раза три видел пластиковые предметы (тарелки , обертки от мороженого ) в море! Не смог проплыть мимо, прыгнул поймать врага ))))) дофига долго не был в океане или море и ощутил , насколько это очищающая душу и организм среда ! Вот как без неё то жить? Люди , подумайте ещё раз , прежде чем бездумно бросить ! #крым #билан #димабилан #ялта #юбк ! #втораяжизнь ! @alseyda ️