Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео 

16 августа Мадонна отпраздновала свой день рождения на Ямайке . Там в честь 62-летия мировая звезда устроила закрытую вечеринку, видео с которой она выложила в Instagram-аккаунте.

На торжество артистка прилетела вместе с детьми: 23-летней Лурдес, 15-летним Бандой, 14-летней Чифундо, 7-летними Эстер и Стеллой, а также со своим бойфрендом — 26-летним Ахламаликом Уильямсом.

Судя по кадрам, певица весело провела время в окружении гостей. На них Мадж зажигательно отплясывает в компании друзей. Кроме того, участников праздника развлекали танцоры и факир.