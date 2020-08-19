Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео 

Алевтина Жаркова 40 минут назад
16 августа Мадонна отпраздновала свой день рождения на Ямайке. Там в честь 62-летия мировая звезда устроила закрытую вечеринку, видео с которой она выложила в Instagram-аккаунте.
На торжество артистка прилетела вместе с детьми: 23-летней Лурдес, 15-летним Бандой, 14-летней Чифундо, 7-летними Эстер и Стеллой, а также со своим бойфрендом — 26-летним Ахламаликом Уильямсом.
Судя по кадрам, певица весело провела время в окружении гостей. На них Мадж зажигательно отплясывает в компании друзей. Кроме того, участников праздника развлекали танцоры и факир.
Шоу-бизнес , Видео , Мадонна , Ямайка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Тимошенко назвала «единственно верное решение» для Белоруссии
Тимошенко назвала «единственно верное решение» для Белоруссии
Видео
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
03:39
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
00:23
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
В мире Азия
Военный переворот в Мали попал на видео
00:29
Военный переворот в Мали попал на видео
В мире Армия
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
01:37
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
Армия
Опубликовано видео учений военных инженеров
01:42
Опубликовано видео учений военных инженеров
Армия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
02:56
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
01:20
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
Политика
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
01:49
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение