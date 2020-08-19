«Отец 6 детей»: Высоцкий похвалил Ефремова

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По его словам, Михаил Ефремов является разносторонним человеком, трудоспособным, верующим и отзывчивым, а также ответственным, занимающимся благотворительностью.

Никита Высоцкий допрашивается в качестве свидетеля по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Он охарактеризовал артиста как разностороннего, трудоспособного и верующего человека.

«Отец 6 детей. Ответственный. Видно, что Никита Ефремов состоявшийся. Это заслуга Михаила. Я прошу суд учитывать его способности, качества», — отметил он в ходе слушания.

Свидетель попросил суд и журналистов сформировать о нем «равномерное мнение» и «верить тому, что он говорит». По его словам, СМИ «из него делают рецидивиста».

Также Высоцкий добавил, что был на месте ДТП после аварии.

«Я многое об этом знаю. Общался с родственниками», — сказал он.

Сегодня, 19 августа, проходит очередное заседание Пресненского суда Москвы. Вчера обвинение закончило предоставление доказательств, и сторона защиты запросила время на подготовку.