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«Из него делают рецидивиста»: Никита Высоцкий выступил на заседании по делу Ефремова 

ТК «Звезда» и ещё 1 36 минут назад
«Отец 6 детей»: Высоцкий похвалил Ефремова
Фото: РИА Новости
По его словам, Михаил Ефремов является разносторонним человеком, трудоспособным, верующим и отзывчивым, а также ответственным, занимающимся благотворительностью.
Никита Высоцкий допрашивается в качестве свидетеля по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Он охарактеризовал артиста как разностороннего, трудоспособного и верующего человека.

«Отец 6 детей. Ответственный. Видно, что Никита Ефремов состоявшийся. Это заслуга Михаила. Я прошу суд учитывать его способности, качества», — отметил он в ходе слушания.

Тайный свидетель спасет Ефремова
Свидетель попросил суд и журналистов сформировать о нем «равномерное мнение» и «верить тому, что он говорит». По его словам, СМИ «из него делают рецидивиста».
Также Высоцкий добавил, что был на месте ДТП после аварии.

«Я многое об этом знаю. Общался с родственниками», — сказал он.

Сегодня, 19 августа, проходит очередное заседание Пресненского суда Москвы. Вчера обвинение закончило предоставление доказательств, и сторона защиты запросила время на подготовку.
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Шоу-бизнес , Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Никита Ефремов , Никита Высоцкий
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