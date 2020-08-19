Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

СМИ: Петросян покупал квартиры в Москве для хранения книг 

News.ru и ещё 1 34 минуты назад
Раскрыта причина скупки Петросяном квартир в Москве
Фото: petrosyanevgeny/instagram.com
Защита юмориста Евгения Петросяна намерена потребовать у его бывшей жены Елены Степаненко вернуть артисту коллекцию редких книг, для хранения которой Петросян покупал недвижимость в столице, сообщает «Комсомольская правда».
Согласно данным издания, бывшие супруги владеют антиквариатом на общую сумму около полутора миллиардов рублей. При этом особую гордость юмориста составляет его коллекция редких книг, которую он собирал несколько десятилетий. По словам друзей Петросяна, для хранения книг он в своё время скупал однокомнатные квартиры в столице. Спустя годы большая часть книжного собрания заняла все шкафы в квартире Петросяна в Зачатьевском переулке в центре Москвы.
Сейчас апартаменты площадью 516 кв. м занимает Елена Степаненко. В квартире хранится в том числе коллекция книг деда писателя Евгения Терикова, которую последний продал юмористу в 70-х годах прошлого века. Источник «Комсомольской правды» сообщил, что на новом процессе по разделу имущества бывших супругов защита Петросяна попросит, чтобы Степаненко вернула книжное собрание бывшему мужу. Евгений Териков даст показания, что он продал книги артисту ещё до его брака со Степаненко и, следовательно, они не являются совместно нажитым имуществом и не подлежат разделу.

В библиотеке Петросяна более шести тысяч книг. Из них больше половины раньше принадлежали мне. Мой дед коллекционировал книги ещё до революции, он был богатым биржевиком. В конце 70-х ко мне в гости зашёл Петросян, тогда молодой конферансье. Увидел книги и загорелся — продай! Я согласился — ящиками с книгами была заставлена вся моя маленькая квартирка, а Женя произвёл впечатление ценителя, книголюба. Я посчитал, что он станет достойным хозяином коллекции моего деда. Имеется опись всех отданных мною томов, её составил сам Женя. Первую часть книг (примерно пятьсот штук) он купил сразу, мы договорились о сумме в 4 тысячи рублей. В середине 70-х это были серьёзные деньги (машина «Волга» стоила примерно пять тысяч). Остальные он покупал у меня поштучно — за 5 рублей, за 25. А про часть я ему сказал: «Бери так, всё равно негде хранить». Сейчас самые дешёвые экземпляры из этой коллекции оцениваются на чёрном рынке в сотни тысяч рублей, а самые уникальные — и в миллионы, — сказал сам Териков.

Также писатель сообщил, что в библиотеке Петросяна есть уникальные прижизненные издания Пушкина, Льва Толстого, Зощенко, а также подлинники рукописей Пушкина. Териков полагает, что Степаненко вряд ли осознаёт историческую и культурную ценность коллекции и воспринимает её лишь как денежный эквивалент.
Как писал NEWS.ru ранее, заслуженная артистка РФ Елена Степаненко поделилась воспоминаниями о том, как теперь уже бывший муж Евгений Петросян объявил ей о желании развестись. По её словам, она не плакала. Несмотря на всю сложность ситуации, Степаненко сразу приняла её и постаралась воспринять как благо.
Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
News.ru: последние новости
Алибасов решил развестись с Федосеевой-Шукшиной после лечебницы Алибасов решил развестись с Федосеевой-Шукшиной после лечебницы Стал известен настоящий диагноз Ефремова Стал известен настоящий диагноз Ефремова Дочь Легкоступовой сообщила, что вдовец певицы ей угрожал Дочь Легкоступовой сообщила, что вдовец певицы ей угрожал
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Лев Толстой , Евгений Петросян , Комсомольская правда , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
«Убьют на зоне»: модель устроила истерику из-за приговора
Видео
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
01:37
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
Армия
Опубликовано видео учений военных инженеров
01:42
Опубликовано видео учений военных инженеров
Армия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
02:56
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
01:20
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
Политика
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
01:49
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение