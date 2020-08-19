Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Умер актер из «Звездного пути» и «Темного рыцаря» Бен Кросс 

Lenta.ru и ещё 3 38 минут назад
Умер актер из «Звездного пути» и «Темного рыцаря» Бен Кросс
Фото: @actorbencross / Facebook
В Вене скончался британский актер Бен Кросс, ему было 72 года. Об этом сообщила его дочь Лорен на странице в Facebook.

«Мне очень больно рассказывать вам, что мой дорогой отец умер несколько часов назад», — написала Лорен, не уточнив при этом причину смерти актера. Она лишь отметила, что в последнее время он был болен, но за последнюю неделю его состояние резко ухудшилось. Женщина также поблагодарила поклонников Кросса за их поддержку на протяжении многих лет.

Бен Кросс родился в Лондоне в 1947 году. Учился в Королевской Академии Драматических Искусств. Его путь к международной славе начался с участия в мюзикле «Чикаго». Затем он снялся в оскароносных «Огненных колесницах», а также в «Темном рыцаре», «Звездном пути», «Бен Гуре», сериалах «Сумеречная зона», «Байки из склепа», «Полтергейст: Наследие».
Ранее сообщалось о смерти американского актера, продюсера и режиссера Эша Кристиана. Ему было 35 лет. Смерть наступила во сне. Он известен по работам в фильмах и сериалах «Домино», «В поле зрения», «Клиент всегда мертв», «Дурнушка».
Последние новости
В Минск прибыл российский спецсамолет В Минск прибыл российский спецсамолет Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны Российский генерал-майор погиб в Сирии при подрыве колонны Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти
Комментарии
Шоу-бизнес , Бен Кросс , Вена
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
Видео
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Точка в деле о взрыве в Бейруте: трибунал указал на виновного
02:13
Точка в деле о взрыве в Бейруте: трибунал указал на виновного
В мире
Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум
00:59
Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум
В мире
Армия довела россиянина до полусмерти
01:29
Армия довела россиянина до полусмерти
Происшествия
Названы два варианта действий Запада в отношении Лукашенко
00:20
Названы два варианта действий Запада в отношении Лукашенко
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение