«Я потратил деньги на пластику Вали» 

Муж Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил, что потратил свои сбережения на пластическую операцию для преображения певицы, и отверг обвинения в том, что специально довел ее до смерти, чтобы завладеть имуществом. Об этом он рассказал в эфире программы шоу «Прямой эфир» канала «Россия 1».

Как сообщал «Рамблер», исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась 14 августа из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах. СМИ отмечали, что артистка несколько дней выпивала в квартире со своим супругом яхтсменом Юрием Фирсовым. В обстоятельствах смерти артистки разбираются полицейские.

Фирсов рассказал в эфире шоу «Прямой эфир», что любил жену и тратил свои сбережения на нее. Он также отверг обвинения окружения певицы в том, что специально довел ее до смерти.

«Я потратил все деньги практически, которые были, чтобы Валя преобразилась, сделала себе пластику, зубы», — рассказал он.

При этом муж Легкоступовой отметил, что дети его жены «тайно своровали ее машину».

«Вот такие у нее были наследники. Со мной никто из ее родных не общается», — заявил он.

Ранее издание Starhit сообщило, что в описи наследства артистки значатся элитная квартира в Москве, дорогие автомобили, риэлторский бизнес, а также права на ряд «золотых хитов».