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Муж Легкоступовой обрушился с обвинениями на детей певицы 

РИА Новости 2 часа назад
Супруг певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов обвинил ее детей в воровстве. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

"Дети Валентины тайно своровали ее машину. Зачем это надо было? Вот такие у нее были наследники", — рассказал мужчина.

Кроме того, по словам Фирсова, с ним не общаются родные певицы, а ее мать не берет трубку, когда он звонит.
Супруг артистки утверждает, что потратил все сбережения на то, чтобы "Валя сделала себя пластику, зубы и преобразилась", и отрицает, что хотел заполучить имущество певицы.
Дочь Легкоступовой раскрыла правду о муже покойной матери
Ранее дочь певицы Анэтта Бриль заявила, что Фирсов ей угрожал и не давал связаться с матерью.
Валентина Легкоступова скончалась на прошлой неделе. За несколько дней до этого стало известно о ее госпитализации с травмой головы. Как писали некоторые СМИ, она попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Ей сделали операцию, после чего она впала в кому.
Полицейские задержали и допросили супруга артистки. Следствие предполагает, что Легкоступова получила травмы после падения в своей квартире.
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Шоу-бизнес , Видео , Юрий Фирсов , Первый канал
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