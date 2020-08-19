Представитель звезды и украинский журналист изучили погост в украинском селе. Украинский журналист показал, где пожелал быть похороненным голливудский актер Микки Рурк, ранее не раз заявлявший о серьезном желании получить российское гражданство и поселиться в Москве.

Как следует из слов Юрия Гулы, последнее пристанище 67-летний актер выбрал не в США и не в России. В своем блоге журналист заявил, что Микки Рурк не оставил идею быть похороненным в украинском селе. По этому случаю помощник звезды Дмитрий Корнейчук вылетел из Лос-Анджелеса в Загорцы.

«Место для Микки — выбрано!» — сообщил Гула в своем блоге в «Фейсбуке».

Далее он показал серию фото из украинского села с помощником Рурка, в том числе и на местном погосте.

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Год назад Микки Рурк заявил о том, что не хотел бы быть похороненным в США. Он облюбовал себе место рядом с могилой дедушки своего помощника, на небольшом кладбище. Примечательно, что это заявление было сделано день в день в 2019 году, почти мистика. Сам актер, к счастью, жив и здоров.