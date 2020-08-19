Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Помощник Микки Рурка показал, где похоронят Микки Рурка: «Место для Микки — выбрано!» 

Суть событий и ещё 2 1 час назад
Представитель звезды и украинский журналист изучили погост в украинском селе. Украинский журналист показал, где пожелал быть похороненным голливудский актер Микки Рурк, ранее не раз заявлявший о серьезном желании получить российское гражданство и поселиться в Москве.
Как следует из слов Юрия Гулы, последнее пристанище 67-летний актер выбрал не в США и не в России. В своем блоге журналист заявил, что Микки Рурк не оставил идею быть похороненным в украинском селе. По этому случаю помощник звезды Дмитрий Корнейчук вылетел из Лос-Анджелеса в Загорцы.

«Место для Микки — выбрано!» — сообщил Гула в своем блоге в «Фейсбуке».

Далее он показал серию фото из украинского села с помощником Рурка, в том числе и на местном погосте.
скриншот
Год назад Микки Рурк заявил о том, что не хотел бы быть похороненным в США. Он облюбовал себе место рядом с могилой дедушки своего помощника, на небольшом кладбище. Примечательно, что это заявление было сделано день в день в 2019 году, почти мистика. Сам актер, к счастью, жив и здоров.
Суть событий: последние новости
Суд отказался оглашать точный диагноз Ефремова Суд отказался оглашать точный диагноз Ефремова Вдовец Валентины Легкоступовой обвинил детей певицы в краже ее авто Вдовец Валентины Легкоступовой обвинил детей певицы в краже ее авто Директор Легкоступовой рассказал о реакции мужа певицы на известие о ее смерти Директор Легкоступовой рассказал о реакции мужа певицы на известие о ее смерти
Комментарии 23
Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Корнейчук , Микки Рурк , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Испанский эпидемиолог несколько раз назвал Россию СССР
Испанский эпидемиолог несколько раз назвал Россию СССР
Всех задержанных в Минске выпускают из СИЗО
Всех задержанных в Минске выпускают из СИЗО
МИД Белоруссии заявил о приверженности диалогу с ЕС
МИД Белоруссии заявил о приверженности диалогу с ЕС
День независимости: в Раде назвали дату госпереворота
День независимости: в Раде назвали дату госпереворота
Видео
Военный переворот в Мали попал на видео
00:29
Военный переворот в Мали попал на видео
В мире Армия
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
01:37
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
Армия
Опубликовано видео учений военных инженеров
01:42
Опубликовано видео учений военных инженеров
Армия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
02:56
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
01:20
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
Политика
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
01:49
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение