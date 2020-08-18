Пристрастие популярного российского актера Гоши Куценко к спиртным напиткам уже давно обсуждают в Сети. В разговоре с RT он признался, что несколько раз пытался завязать. Куценко на время прекратил пить после рождения дочери Евгении, однако через несколько лет родилась еще одна — Светлана — и он "на радостях" снова запил. Отвечая на вопрос журналиста, Куценко заявил, что справляться с пагубной привычкой ему помогает работа. Артист признался, что спиртное не лучшим образом сказывается на его внешности, и он проигрывает на фоне молодых талантов.
"Сейчас мы уже достаточно времени провели с алкоголем, пора работать, хорошо выглядеть, потому что молодежь наступает на пятки. В сериале "Ольга", кстати, эта тема очень красиво развита. Мой конкурент — прекрасный молодой парень Максим Костромыкин. Так что мне пришлось бросить выпивать", — признался он.
Куценко похвастался перед журналистами, что в новом сезоне комедийного сериала "Ольга" выглядит уже довольно неплохо. По задумке авторов проекта, Куценко играет бизнесмена Владимира, который пытается завоевать сердце главной героини Ольги Терентьевой.