"Сейчас мы уже достаточно времени провели с алкоголем, пора работать, хорошо выглядеть, потому что молодежь наступает на пятки. В сериале "Ольга", кстати, эта тема очень красиво развита. Мой конкурент — прекрасный молодой парень Максим Костромыкин. Так что мне пришлось бросить выпивать", — признался он.