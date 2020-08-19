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Голая дочь Успенской спровоцировала скандал 

Алиса Селезнёва и ещё 5 51 минуту назад
Голая дочь Успенской спровоцировала скандал
Фото: РИА Новости
Дочь «королевы» шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина нажила проблем с американской полицией, решив позагорать топлес у себя на балконе. Соседи девушки вызвали правоохранителей, которые едва не забрали ее в участок, сообщает РЕН ТВ.
Впоследствии Плаксина гневно прокомментировала события на своей странице в Instagram. Она назвала соседей «извращенцами» и подивилась, о какой свободе в США может идти речь, если люди «боятся женского тела у себя на балконе».

«Люди, не знающие ни воины, ни горя, — им всё страшно. Хотите арестовать женщину с травмой головы, которая загорает у себя на балконе? Ну тогда вы обнажите новое дно», — написала девушка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Плаксина припомнила американцам Вьетнам, Ирак, Афганистан, тюрьму в Гуантанамо и геноцид индейцев.

«Весь мир понял, кто вы», — резюмировала дочь Успенской.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Татьяна Плаксина рассказала подписчикам, что после падения с велосипеда в Коста-Рике в 2018 году лишилась семи зубов. Она также показала пользователям, как выглядела сразу после инцидента, оказавшись на больничной койке.
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская , РЕН ТВ
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