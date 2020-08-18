«Почему за две недели никто туда не поехал? Потому что я, мать двоих детей, в свой адрес слушала угрозы от Юрия Фирсова, которые у меня есть на диктофонных записях. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Возможно, там были не только сильные алкогольные напитки, возможно, там было что-то еще», — сообщила Бриль.