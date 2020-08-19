Невролог разъяснил диагноз Михаила Ефремова

Например, если у человека идёт транзиторная ишемическая атака, у него происходят те же изменения состояния, как при инсульте, то есть у него могут ноги отказывать, руки, речь нарушаться, мимика лица может страдать, то есть идёт поражение ишемическое, но через 24 часа всё восстанавливается. Если не восстанавливается, то это уже органическая патология, то есть на снимках можно увидеть очаги в головном мозге уже. В этом у них разница, — пояснил специалист.