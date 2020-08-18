Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной

«Надо немедленно разводиться с Шукшиной, в ее семье творится какое-то безобразие, а с появлением Ольги Лида вообще как будто с ума сошла. Жаль, что те отношения, которые были между нами при знакомстве и потом в течение 25 лет дружбы, уже не вернуть», — цитирует StarHit Алибасова.