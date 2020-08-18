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Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной 

ТК «Звезда» и ещё 2 34 минуты назад
Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной
Фото: РИА Новости
В качестве главной причины продюсер назвал неразрешимые противоречия между супругами.
Продюсер Бари Алибасов подал официальное заявление на развод с Лидией Федосеевой-Шукшиной, назвав в качестве главной причины неразрешимые противоречия между супругами. Однако разногласия между актрисой и шоуменом начались уже давно из-за роскошной квартиры в Новой Москве, которую Федосеева-Шукшина подарила Алибасову, но по неизвестным причинам хозяином апартаментов стал его помощник Сергей Моцарь. По словам продюсера, его супруга начала судебные разбирательства под влиянием своей дочери Ольги, с которой у него сложились недоброжелательные отношения.

«Надо немедленно разводиться с Шукшиной, в ее семье творится какое-то безобразие, а с появлением Ольги Лида вообще как будто с ума сошла. Жаль, что те отношения, которые были между нами при знакомстве и потом в течение 25 лет дружбы, уже не вернуть», — цитирует StarHit Алибасова.

Интересы шоумена в суде будет представлять звездный адвокат Сергей Жорин.
Федосеева-Шукшина и Алибасов женаты с 2018 года.
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Комментарии 7
Шоу-бизнес , Другое , Сергей Моцарь , Сергей Жорин , Бари Алибасов , StarHit
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