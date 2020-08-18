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Водонаева пояснила, почему перестала уважать Собчак 

News.ru 1 час назад
«Как можно уважать Собчак?»
Фото: РИА Новости
Бывшая участница «Дома-2» Алёна Водонаева рассказала, что во время съёмок реалити-шоу её связывали дружеские отношения с телеведущей Ксенией Собчак. Однако позже её позиция в отношении экс-ведущей реалити-шоу изменилась.

Да, мне с Ксенией поначалу было очень интересно общаться. Мы делились секретами и общались, насколько это было возможно в формате отношений «ведущая — участница», — привели слова Алёны Водонаевой на портале StarHit.

Экс-участница «Дома-2» призналась, что теперь считает Ксению Собчак лгуньей, хотя раньше она была примером для подражания.

Однако сейчас я к ней отношусь очень неоднозначно из-за её вранья. В частности, в недавнем интервью Алексею Пивоварову Собчак сказала, что никто в Москве от коронавируса не умирал, что всё было отлажено и отлично работало. Но я лично, своими глазами видела, как человек умер на лавочке. Как можно уважать Собчак, когда она врёт? — процитировали бывшую участницу «Дома-2» на портале.

Кроме того, Алёна Водонаева поделилась, что задумывается о серьёзной карьере, возможно даже политической. Она отметила, что частично на это повлияла Ксения Собчак, так как Водонаевой нравятся общественно-политические вопросы, которые затрагивает телеведущая.

Вообще мне интересно обсуждать политику. Возможно, я ею и займусь, но перед этим необходимо стать профессионалом. Я подумывала над тем, чтобы получить юридическое образование. Я не хочу быть очередным необразованным политиком, у нас таких и так много. Но вот президентом стать бы я не хотела. Это слишком большая ответственность, — сообщила Алёна Водонаева.

Как писал NEWS.ru ранее, Алёна Водонаева потребовала от мэра Геленджика Алексея Богодистова уйти в отставку. По её словам, глава города не справляется со своими обязанностями — черноморский курорт остаётся глухой деревней, где много лет даже не могут решить проблему с подачей питьевой воды.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Алексей Богодистов , Ксения Собчак , Алексей Пивоваров , Алена Водонаева , StarHit
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