Сестра Бузовой перенесла операцию

Сестра Ольги Бузовой Анна Бузова несколько дней назад оказалась в больнице и перенесла хирургическое вмешательство. Какую именно операцию делала Анна — не сообщается.

Будучи еще в палате, Анна вышла на связь поклонниками и рассказала, что легко перенесла свой первый в жизни наркоз.

Операция прошла успешно, но девушка призналась, что все равно сильно переживала и зачем-то начиталась в Интернете разных страшилок, из-за чего сильно нервничала и боялась, а также посоветовала поклонникам полностью доверять врачам.

«Никогда ни перед какой операцией на читайте отзывы, ибо это только выведет вас из равновесия и заставит лишний раз понервничать… А как нам всем известно, любые проблемы со здоровьем в первую очередь связаны с нервами. Отошла от наркоза, чувствую себя прекрасно и уже готова ехать на работу, хотя доктор порекомендовал поберечь себя ближайшее время и отказаться от дел на сегодня», — поделилась своим наблюдением Анна.

Анна и ее сестра Ольга Бузова не разговаривали почти год и лишь недавно снова наладили общение. Что стало причиной их крупной ссоры, девушки так и не рассказали.