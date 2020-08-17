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«Совсем зажрались!»: россияне обрушились на Бородину 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Совсем зажрались!»: россияне обрушились на Бородину
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Бородина рассказала в Instagram о своем отдыхе в Крыму, пожаловавшись на «мучения», за что подверглась резкой критике от пользователей соцсети.
По словам Бородиной, на отдыхе она ходит на «колоритный пляжик, как в 90е» и кормят ее «борщецом на обед».

«Я уже хочу в отель, где все включено — море, пляж, еда — и сидишь на одном месте, мне так спокойней. Осталось 2 дня «мучений»», — заявила телеведущая.

В комментариях к записи пользователи соцсети упрекнули Бородину в том, что она «зажралась».

«Совсем зажрались! Многие в этом году вообще моря не увидели и ничего, живы! А тут пляж не нравится, довольствуйтесь тем, что есть! А не нравится, дома сидите», — отреагировала на пост elenasychevnikova.


«В Крыму сотни красивейших природных мест, а Вы заметили только БОРЩ?» — поинтересовалась bezborodova_kristina.


«Даааааа, если не все включено, то уже и отдых не радует. Такие все прям искушенные…», — отметила lorcensneg.

Ксения Бородина после критики в комментариях дополнила пост, подчеркнув, что ей хорошо в Крыму, но «есть свои моменты, которые нравятся и к которым привыкли». Она также назвала критиков — злыми.
«Рамблер» писал, что ранее Ксения Бородина заявила, что недовольные приездом большого количества туристов жители Крыма «сами себе могилу роют». Она также отметила, что отдыхать в России — «круто», а увеличение числа туристов должно было бы радовать жителей курортных зон.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ксения Бородина , Республика Крым
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