«Шел в туалет»: Тарзан показал себя полностью голым 

Супруг певицы Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко , известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал в Instagram новое селфи из своей ванной комнаты, на котором предстал обнаженным.

«Шел в туалет, и вдруг решил Что уж давно я не голИл…)» — подписал он снимок (орфография и пунктуация автора сохранены).

На фото Тарзан предстал перед поклонниками обнаженным, закрыв интимные места смайликом.

Однако пользователи соцсети неоднозначно восприняли фотографию. Часть из них отметила, что Глушко «годы не берут», выразив восхищение его телом. Однако некоторые пользователи указали стриптизеру на «срач» вокруг него и призвали навести порядок в ванной.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Глушко оказался в центре скандала, после того как заявил, что положение артистов во время пандемии «хуже, чем у пенсионеров». Танцор посетовал, что пожилым россиянам продолжают поступать выплаты, в то время как звезды шоу-бизнеса сидят «вообще без денег». Высказывание Тарзана вызвало широкий общественный резонанс, многие раскритиковали мужа Королевой.