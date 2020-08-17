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Галустяна подвело сердце 

Вероника Полынина 8 минут назад
Галустяна подвело сердце
Фото: ТАСС
Комик Михаил Галустян обратился в больницу с жалобами на боли в области сердца, сообщает телеграм-канал 112.
Врачи диагностировали у Галустяна нестабильную стенокардию. Состояние комика оценивается как стабильное.
Галустян обанкротился второй раз за месяц
Ранее «Рамблер» писал, что две принадлежащие Михаилу Галустяну компании обанкротились в течение месяца. В июне стало известно о банкротстве компании «Топ фильм комедия», учредителем которой он являлся с 2011 года. Фирма была занята в производстве фильма «Тот еще Карлсон!», провалившегося в прокате.
В июле обанкротилась компания-разработчик мобильных приложений «Вайзерлайф». Она работала с 2019 года, при этом ни одного готового продукта так и не выпустила.
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Шоу-бизнес , Михаил Галустян
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