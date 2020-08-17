Малышева «поклонилась в ноги» коронавирусу 

Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что коронавирус надо благодарить за то, что им практически не заражаются дети и смертность у несовершеннолетних от инфекции крайне низкая. Об этом она сказала в эфире Instagram

«Он (коронавирус — прим. «Ленты.ру») щадит детей и за это ему поклон в ноги и огромная благодарность», — отметила она. По словам Малышевой, у нее в семье есть маленькие дети и статистика заболеваемости детей дает ей и родственникам возможность «дышать относительно спокойно».

Врач подчеркнула, что пока от коронавируса нет ничего — ни лекарств, ни вакцины, но все равно у детей от него крайне низкая смертность и низкая вероятность заражения.

Телеврач пояснила, что все медицинские специалисты считают вирус совершенно необычным. «Назовите чудом чудным, назовите как хотите», — добавила она, вспомнив о своей фразе, сказанной в одном из прошлых эфиров.

В апреле Малышева назвала коронавирус одним из самых прекрасных вирусов. Свою точку зрения она объяснила тем, что средний возраст умерших из-за коронавируса — 79,5 года, а дети от него практически не страдают. Позже она посчитала реакцию критиков на свои слова глупостью.