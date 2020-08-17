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Мосгорсуд запретил Ефремову совершать прогулки под домашним арестом 

ТАСС 48 минут назад
Мосгорсуд запретил Ефремову прогулки
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд не разрешил заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову совершать прогулки под домашним арестом, несмотря на просьбы адвокатов.
Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Выслушав мнения сторон, суд не нашел основания для удовлетворения ходатайства адвокатов обвиняемого Ефремова о разрешении прогулок и отклонил их жалобу на условия домашнего ареста", — огласил решение судья.

Адвокаты требовали разрешить артисту гулять два часа в день в сопровождении сотрудника ФСИН, заявив, что прогулки ему рекомендованы врачами. Прокурор выступила против данного ходатайства.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Мосгорсуд , ФСИН
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