Сябитова раскритиковала Екатерину Диденко

Роза Сябитова , сваха и соведущая программы «Давай поженимся», рассказывает, что ради счастья в личной жизни можно пойти на многое, а уж избегать маленьких психологических трюков точно не следует. В соцсетях сваха рассказала, как научиться быть незаменимой для мужчины, используя условные рефлексы.

Сваха Роза Сябитова очень много говорит о том, как выбрать подходящего для брака мужчину, а затем и заставить его жениться. Становится очевидным, что советов у Розы очень много, и сегодня она поделилась наиболее необычными: сваха рассказала, как использовать психологические уловки, чтобы привязать к себе спутника жизни.

1. Выработать условный рефлекс на ассоциации, например, на ваш запах. Речь идет о персональном парфюме, который вы используете, то, что мужчина почувствует, когда вас не будет рядом. Для этого можно использовать подушку, ночную сорочку или вещи, которые хранятся у вашего мужчины. Предупреждаю, не переусердствуйте! 2. Применяем поощрение. Дельфина можно приручить порцией рыбы, обезьяну — бананом, хорошего работника — премией. Любимого поощряйте за хорошее отношение к вам. Сделайте что-то приятное, например массаж, обнимите и поцелуйте его, постоянно совершайте хорошие поступки и повторяйте, чтобы вошло в привычку. 3. Бурные эмоциональные реакции, например на подарки. Дело в том, что сильные ощущения учат быстро, и любые сильные воздействия оставляют в нас эмоциональный след, который связан с людьми, местами или предметами. Поэтому, когда он делает вам что-то приятное, реагируйте бурно и по-особому. Будьте уверены, он обязательно повторит свой поступок.

Советы Розы часто подвергаются критике, и этот раз не стал исключением. Подписчицы свахи раскритиковали такие способы удержать мужчину, на что Сябитова ответила, что поиск подходящего партнера дело сложное, а для счастливого брака одной любви мало. Недавно замуж вышла дочь Розы Сябитовой, Ксения. Для девушки это второй брак, который, можно надеяться, благодаря мудрым советам мамы окажется счастливее первого. В соцсетях Роза поделилась большим количеством фотографий со скромной, но со вкусом оформленной свадьбы, которую молодожены решили устроить на природе.