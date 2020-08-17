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Белоруссия в огне. Главное

Признавшаяся в десятилетнем воздержании Роза Сябитова раскритиковала Екатерину Диденко

Экспресс газетаиещё 3
2 часа назад
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58-летняя телеведущая и известная сваха Роза Сябитова в пух и прах раскритиковала скандального блогершу, которая несколько месяцев назад лишилась супруга в результате несчастного случая в бассейне с сухим льдом, а уже вскоре стала встречаться с новым мужчиной, сообщает "Собеседник.ru".
Сябитова раскритиковала Екатерину Диденко
Фото: InstagramInstagram
"Я держала траур год. Но я не большинство, и для меня траур по мужу сопровождался не моим горем, а тем, что дети потеряли отца. Я и замуж снова не выходила, пока не поставила их на ноги... Да, у меня был мужчина. Молодое тело требовало, но я это делала тихо, чтобы, не дай Бог, дети не узнали. Да и появился он только через десять лет после смерти мужа." - заявила Сябитова.
А ведь действительно, Екатерина Диденко недолго горевала после кремации отца своих и детей. "Безутешная" вдова заявила подписчикам, что ей нужно жить дальше. Увеличив грудь и подкорректировав форму губ аптечный блогер представила нашла замену супругу.
Такое поведение возмутило Сябитову, которая не смогла пройти мимо бурной личной жизни Диденко. Сваха уверена, вдова должна соблюдать траур не только по религиозным, но социальным законам, иначе окружающие просто не поймут подобных поступков и начнется своеобразная травля.
"В данном случае девушка психологически еще не готова, она не может построить здоровые отношения. А мужчина, который ведется на такую женщину я бы задала вопрос, что это за мужчина такой. Если он не собирается жениться на ней в будущем, то ему плевать, держит она траур или нет. Но относительно серьезных отношений – это бесперспективная ситуация", - заявила ведущая.
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Шоу-бизнес,Роза Сябитова,
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