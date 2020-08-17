Сябитова раскритиковала Екатерину Диденко

"Я держала траур год. Но я не большинство, и для меня траур по мужу сопровождался не моим горем, а тем, что дети потеряли отца. Я и замуж снова не выходила, пока не поставила их на ноги... Да, у меня был мужчина. Молодое тело требовало, но я это делала тихо, чтобы, не дай Бог, дети не узнали. Да и появился он только через десять лет после смерти мужа." - заявила Сябитова.
"В данном случае девушка психологически еще не готова, она не может построить здоровые отношения. А мужчина, который ведется на такую женщину я бы задала вопрос, что это за мужчина такой. Если он не собирается жениться на ней в будущем, то ему плевать, держит она траур или нет. Но относительно серьезных отношений – это бесперспективная ситуация", - заявила ведущая.