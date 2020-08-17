Сябитова раскритиковала Екатерину Диденко

А ведь действительно, Екатерина Диденко недолго горевала после кремации отца своих и детей. "Безутешная" вдова заявила подписчикам, что ей нужно жить дальше. Увеличив грудь и подкорректировав форму губ аптечный блогер представила нашла замену супругу.