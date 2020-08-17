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«Вы не мужчина»: гражданская жена Захарова устроила перепалку с Пашаевым 

ТК «Звезда» и ещё 10 1 час назад
Гражданская жена Захарова устроила перепалку с Пашаевым
Фото: ТК «Звезда»
По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.
У гражданской жены погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирины Стерховой произошла перепалка с адвокатом актера Эльманом Пашаевым.
Во время интервью ряду телеканалов у здания суда Пашаев заявил, что Стерхова за спиной «покрывала нецензурной бранью» адвоката. В это время гражданская жена Захарова выходила из здания. Услышав слова правозащитника, она вмешалась в диалог.

«Не мужской поступок как у Ефремова, так и у его адвоката. Вы не мужчина, оскорбляя так женщину и приводя такие доводы. Нашли бы слова поприличнее», — заявила Стерхова.

На данную реплику Пашаев заметил, что «любящая женщина по телеканалам бы не ходила и деньги не собирала».
Ранее адвокат довел гражданскую жену Захарова до слез. Он заявил, что та не является родственницей погибшего и укорил женщину тем, что та даже спустя 20 лет брака не прописала его в Москве.
По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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