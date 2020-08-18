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Адвокат Ефремова устроил перепалку с гражданской женой погибшего в ДТП 

РИА Новости и ещё 13 1 час назад
Адвокат Ефремова устроил перепалку с женой Захарова
Фото: ТАСС
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев вступил в словесную перепалку с гражданской женой погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова Ириной Стерховой.
Во время разговора с прессой юрист заявил, что женщина якобы непристойно себя вела и оскорбляла его. В этот момент гражданская супруга погибшего подошла сзади и перебила Пашаева.

"Не мужской поступок как у Ефремова, так и у его адвоката. Вы не мужчина, оскорбляя так женщину и приводя такие доводы", — заявила она.

Юрист, в свою очередь, резко ответил Стерховой, заметив, что "любящая женщина по телеканалам бы не ходила и деньги не собирала".
Также Пашаев заявил, что его подзащитный отказывается направлять гражданской жене Захарова материальную поддержку.

"С сегодняшнего дня мы материально Стерховой уже помогать не будем, ради Захарова, потому что они этого не заслуживают. Эти деньги мы переведем в детский дом", — заявил он.

По его словам, женщина потребовала от Ефремова пять миллионов рублей.
ДТП с Ефремовым
Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло восьмого июня. По версии следствия, актер вылетел на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Пострадавшего доставили в больницу, где он позже скончался от полученных травм.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремову грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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