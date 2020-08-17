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Адвокат рассказал о судьбе наследства покойной Легкоступовой 

Слово и Дело и ещё 3 22 минуты назад
Кому достанется наследство Легкоступовой
Фото: ТАСС
В прошлую пятницу в столице России из жизни ушла знаменитая певица Валентина Легкоступова, у которой осталась в том числе квартира и другое имущество. Адвокат Янис Юкша рассказал, что если артистка не оставила завещания, то ее наследство пополам разделят между собой родственники.

"Если нет завещания, правопреемство наследуют те очереди, которые указаны в законе. Есть наследники первой, второй, третьей и последующих очередей. Вообще очередей девять. Если нет наследников предыдущей очереди, призываются наследники последующей", — рассказал iReacor адвокат Янис Юкша.

По словам Юкши, третий муж покойной Легкоступовой имеет право претендовать на наследство певицы, так как за несколько месяцев до ее смерти они успели официально узаконить отношения. Есть информация, что последние месяцы супруг Легкоступовой Юрий Фирсов жил за счет жены, так как после развода оставил все имущество в прошлой семье.
Сейчас в причинах смерти Валентины Легкоступовой разбираются правоохранительные органы. По предварительной версии, она погибла из-за несчастного случая — упала в ванной.
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Шоу-бизнес , Янис Юкша , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова , МВД , Москва
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