Кому достанется наследство Легкоступовой

"Если нет завещания, правопреемство наследуют те очереди, которые указаны в законе. Есть наследники первой, второй, третьей и последующих очередей. Вообще очередей девять. Если нет наследников предыдущей очереди, призываются наследники последующей", — рассказал iReacor адвокат Янис Юкша.