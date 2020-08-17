Знаменитость впала в кому после полученной травмы головы. Она умерла в больнице, так и не придя в сознание, об этом в Instagram-аккаунте сообщила ее дочь Анетта Бриль.

Скандальная ведущая в разговоре с "НьюИнформ" назвала предполагаемого виновника в смерти исполнительницы. Борисова убеждена, что муж покойной спаивал свою новоиспеченную жену.

"Я не могу судить наверняка, но мне кажется, что именно брак виновен в том, что Валентина пристрастилась к алкоголю. До этого она не попивала, не было ничего такого слышно", — высказалась телеведущая.

Борисова считает, что до третьего замужества Легкоступова не злоупотребляла алкоголем. Такие выводы она сделала исходя из отсутствия в СМИ соответствующей информации. Почему Фирсов начал спаивать певицу, телеведущая не объяснила.

Согласно одной из версий, исполнительницу якобы обнаружили в ее московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. Рядом с ней был ее супруг. Пару поместили в наркотическую клинику, откуда Фирсов сбежал. Позже певица впала в кому, из которой так и не вышла.