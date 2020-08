«Осталось два дня „мучений“: Бородину ужаснул отдых в Крыму

View this post on Instagram

Прям за моей спиной медведь 😄Гора на Южном берегу Крыма, расположенная на границе Большой Алушты и Большой Ялты. Она похожа на огромного медведя, склонённого к морю. И все легенды о Медведь-горе связаны с этим животным. Моя подруга улетела в Москву и оставила в наследство 4 лежака и 2 надувашки))) такой колоритный пляжик, как в 90е)) в карты люди играют и кормят борщецом на обед 😁 я уже хочу в отель где все включено, море, пляж, еда и сидишь на одном месте, мне так спокойней. Осталось 2 дня «мучений»)))) в Крыму хорошо, а в отеле все включено ещё лучше))) а как любите вы?) p. s нельзя же быть такими злыми? Отель про «все включено» тоже в Крыму, а не в Турции! Я не еду ни в какую Турцию, мы тут остаёмся и тут нравится все, просто есть свои моменты, которые нравятся и к которым привыкли. Что сразу все переворачивать то. А зачем тогда поехали? А что не в Турции? А почему не нравится? Кто сказал, что не нравится то?! Ждём отель, чтобы уже остановится в одном месте и там все включено, как привыкли. И все включено, это не значит хавчик и алкоголь на халяву))) это значит все развлечения для деток, для взрослых. Сиди кайфуй, вот о чем речь🤦‍♀️