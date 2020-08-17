«Осталось два дня „мучений“: Бородину ужаснул отдых в Крыму

Бородина написала в Instagram, что отдыхает в Ялте и Гурзуфе, и рассказала, что отпуск проводит на «колоритном пляжике, как в 90-е: в карты люди играют и кормят борщецом на обед». Телеведущая посетовала, что уже хочет «в отель, где все включено: море, пляж, еда» и не нужно никуда выходить. Она добавила, что «осталось два дня „мучений“, в Крыму хорошо, а в отеле „все включено“ еще лучше».

После этого комментаторы раскритиковали Бородину.

«Многие в этом году вообще не увидели море и ничего живы! А тут пляж не нравится, довольствуйтесь тем, что есть и нечего выпендриваться!», — написала elenasychevnikova.

«Мучения»? Вы же приезжаете на отдых не из-за «все включено», не покушать же. Наслаждайтесь красотами Крыма, у нас миллион мест, которые можно посетить, и думать о еде времени не останется!», — посоветовала k_brostovskaya.

«В Крыму сотни красивейших природных мест, а Вы заметили только БОРЩ?», — задалась вопросом bezborodova_kristina.

«Не забывай, что подписчики простые люди, а «мучительный» отдых в Крыму для некоторых мечта», — считает пользователь под ником leop.oldpodlyitrus.

«Вы просто привыкли к люкс отдыху, но поверьте, и без этого можно чудесно здесь отдыхать. Крым шикарен», — заключила _alanvi_.

После этого телеведущая дополнила свой пост, заявив, что пользователи Сети проявили себя «злыми».

«Отель про «все включено» тоже в Крыму, а не в Турции! Я не еду ни в какую Турцию, мы тут остаемся и тут нравится все, просто есть свои моменты, которые нравятся и к которым привыкли. Что сразу все переворачивать то (…) Ждем отель, чтобы уже остановится в одном месте и там все включено, как привыкли. И все включено, это не значит хавчик и алкоголь на халяву, это значит все развлечения для деток, для взрослых», — написала Бородина.