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Бородину раскритиковали за жалобы на отдых в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
«Осталось два дня „мучений“: Бородину ужаснул отдых в Крыму
Фото: Instagram
Пользователи Сети раскритиковали телеведущую Ксению Бородину, пожаловавшуюся на «неудобства» отдыха в Крыму.
Бородина написала в Instagram, что отдыхает в Ялте и Гурзуфе, и рассказала, что отпуск проводит на «колоритном пляжике, как в 90-е: в карты люди играют и кормят борщецом на обед». Телеведущая посетовала, что уже хочет «в отель, где все включено: море, пляж, еда» и не нужно никуда выходить. Она добавила, что «осталось два дня „мучений“, в Крыму хорошо, а в отеле „все включено“ еще лучше».
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Прям за моей спиной медведь 😄Гора на Южном берегу Крыма, расположенная на границе Большой Алушты и Большой Ялты. Она похожа на огромного медведя, склонённого к морю. И все легенды о Медведь-горе связаны с этим животным. Моя подруга улетела в Москву и оставила в наследство 4 лежака и 2 надувашки))) такой колоритный пляжик, как в 90е)) в карты люди играют и кормят борщецом на обед 😁 я уже хочу в отель где все включено, море, пляж, еда и сидишь на одном месте, мне так спокойней. Осталось 2 дня «мучений»)))) в Крыму хорошо, а в отеле все включено ещё лучше))) а как любите вы?) p. s нельзя же быть такими злыми? Отель про «все включено» тоже в Крыму, а не в Турции! Я не еду ни в какую Турцию, мы тут остаёмся и тут нравится все, просто есть свои моменты, которые нравятся и к которым привыкли. Что сразу все переворачивать то. А зачем тогда поехали? А что не в Турции? А почему не нравится? Кто сказал, что не нравится то?! Ждём отель, чтобы уже остановится в одном месте и там все включено, как привыкли. И все включено, это не значит хавчик и алкоголь на халяву))) это значит все развлечения для деток, для взрослых. Сиди кайфуй, вот о чем речь🤦‍♀️

A post shared by  Ксения Бородина (@borodylia) on 

После этого комментаторы раскритиковали Бородину.
«Многие в этом году вообще не увидели море и ничего живы! А тут пляж не нравится, довольствуйтесь тем, что есть и нечего выпендриваться!», — написала elenasychevnikova.

«Мучения»? Вы же приезжаете на отдых не из-за «все включено», не покушать же. Наслаждайтесь красотами Крыма, у нас миллион мест, которые можно посетить, и думать о еде времени не останется!», — посоветовала k_brostovskaya.

«В Крыму сотни красивейших природных мест, а Вы заметили только БОРЩ?», — задалась вопросом bezborodova_kristina.

«Не забывай, что подписчики простые люди, а «мучительный» отдых в Крыму для некоторых мечта», — считает пользователь под ником leop.oldpodlyitrus.

«Вы просто привыкли к люкс отдыху, но поверьте, и без этого можно чудесно здесь отдыхать. Крым шикарен», — заключила _alanvi_.
После этого телеведущая дополнила свой пост, заявив, что пользователи Сети проявили себя «злыми».
«Отель про «все включено» тоже в Крыму, а не в Турции! Я не еду ни в какую Турцию, мы тут остаемся и тут нравится все, просто есть свои моменты, которые нравятся и к которым привыкли. Что сразу все переворачивать то (…) Ждем отель, чтобы уже остановится в одном месте и там все включено, как привыкли. И все включено, это не значит хавчик и алкоголь на халяву, это значит все развлечения для деток, для взрослых», — написала Бородина.
Ранее пользователи Сети раскритиковали российскую телеведущую Леру Кудрявцеву, опубликовавшую видеозапись с отдыха в Турции.
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Шоу-бизнес , Ксения Бородина , Лера Кудрявцева , Республика Крым
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