Муж Бабкиной перенес операцию

Гражданский муж певицы Надежды Бабкиной Евгений Гор перенес операцию по исправлению носовой перегородки. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Все хорошо. Перегородку исправлял», — ответил он знакомой на вопрос о причине госпитализации.

В своем аккаунте Гор разместил фотографию в компрессионных чулках. В комментариях он уточнил, что это является обязательной процедурой перед операцией, которая должна предотвратить возникновение тромбов.

В начале апреля Надежда Бабкина была госпитализирована с пневмонией. Некоторое время она находилась в состоянии искусственной комы. Певица вернулась к работе в программе «Модный приговор» в середине мая.