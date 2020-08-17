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Гражданский муж Бабкиной перенес операцию 

Rambler News Service и ещё 1 1 час назад
Муж Бабкиной перенес операцию
Фото: Instagram
Гражданский муж певицы Надежды Бабкиной Евгений Гор перенес операцию по исправлению носовой перегородки. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Все хорошо. Перегородку исправлял», — ответил он знакомой на вопрос о причине госпитализации.

В своем аккаунте Гор разместил фотографию в компрессионных чулках. В комментариях он уточнил, что это является обязательной процедурой перед операцией, которая должна предотвратить возникновение тромбов.
В начале апреля Надежда Бабкина была госпитализирована с пневмонией. Некоторое время она находилась в состоянии искусственной комы. Певица вернулась к работе в программе «Модный приговор» в середине мая.
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Шоу-бизнес , Евгений Гор
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