Появилось видео-обращение Чака Норриса к Лукашенко 

Легендарный голливудский актер Чак Норрис обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с требованием покинуть свой пост и провести честные выборы в стране. Норрис пообещал, что в противном случае он заставит Лукашенко плакать.

"Ты знаешь, что когда я нарезаю лук, то плачу не я, плачет лук. Поэтому, если ты не прекратишь то, что ты делаешь сейчас, то я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю плакать тебя", — говорится в видео-обращении Чака. Это видео было записано на специальной платформе, на которой знаменитости за определенную плату записывают поздравления для людей.