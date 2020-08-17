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Белоруссия в огне. Главное

Появилось видео-обращение Чака Норриса к Лукашенко 

Вадим Дроздов 53 минуты назад
Легендарный голливудский актер Чак Норрис обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с требованием покинуть свой пост и провести честные выборы в стране. Норрис пообещал, что в противном случае он заставит Лукашенко плакать.
"Ты знаешь, что когда я нарезаю лук, то плачу не я, плачет лук. Поэтому, если ты не прекратишь то, что ты делаешь сейчас, то я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю плакать тебя", — говорится в видео-обращении Чака. Это видео было записано на специальной платформе, на которой знаменитости за определенную плату записывают поздравления для людей.
Шоу-бизнес , Видео , Чак Норрис , Александр Лукашенко
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