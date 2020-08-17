В Москве госпитализировали мужа Надежды Бабкиной 

В своем Instagram гражданский супруг знаменитой российской певицы Евгений Гор выложил снимок из больничной палаты в компрессионных чулках.

Фотографию сопровождает подпись: «Возможно, стоит попробовать пойти в или на балет».

Отметим, что такие чулки, как правило, используются после хирургических операций, чтобы избежать тромбоза. Благодаря им улучшается микроциркуляция, а акже венозный и лимфатический отток.

Пользователи сети стали высказывать несколько версий того, по какой причине гражданский супруг Бабкиной оказался в больнице. Тогда Евгений Гор ответил, что он исправлял некую перегородку, и теперь ему нужно находиться в чулках, которые он сам называет тюрьмой для ног.