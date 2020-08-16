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«Я безопасен»: Киркорова проверили на ковид 

Ирина Лебедева 34 минуты назад
«Я безопасен»: Киркорова проверили на ковид
Фото: Instagram
Филипп Киркоров улетел в солнечную Турцию.
Журналисты предположили, что король отечественной поп-музыки совместит приятное с очень приятным — отдохнет, накупается в море и заработает за выступление на частном мероприятии.
Певец отправился в теплую страну вместе со своим балетом и визажистом, рассказывает «Комсомольская правда».
Во время полета на частном джете Филипп проверил себя и свой коллектив на наличие коронавируса с помощью экспресс-тестов. Все оказались здоровы.

«Антител у меня очень много. Так что я безопасен», — заявил Киркоров.

Тем не менее, по прилету его проверили еще раз. Ролик с этим действом певец выложил на страничке инстаграма.
Там же немного видео из отеля и показан счастливый момент — Филипп с наслаждением плюхается с лесенки в морскую воду.

«Я король евро тус» — звучит песня.

Как ранее писал «Рамблер», Филипп Киркоров заявил журналистам, что переболел коронавирусом.
В СМИ появились предположения, что опасной инфекцией король российской сцены мог заразиться на фестивале искусств «Славянский базар», который проходил в Витебске в июле.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Комсомольская правда , Турция
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