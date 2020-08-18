Дочь Легкоступовой раскрыла правду о муже покойной матери

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Дочь Легкоступовой заявила об угрозах от мужа покойной матери 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 35 минут назад
Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль в эфире передачи «Пусть говорят» рассказала об угрозах со стороны вдовца артистки Юрия Фирсова.
По словам Бриль, она две недели пыталась дозвониться до матери, но на звонки отвечал Фирсов, и он не передавал трубку Легкоступовой, передает РИА «Новости».

«Я, мать двоих детей, в свой адрес слушала угрозы от Юрия Фирсова, которые у меня есть на диктофонных записях. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как я предполагаю. Возможно, это были не только спиртные напитки, возможно, там было что-то еще», — заявила она.

Бриль добавила, что сейчас этими записями занимается Следственный комитет.
Валентина Легкоступова предвидела свою смерть
Напомним, исполнительница песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова попала в больницу после того, как ее с пробитой головой нашла дочь.
СМИ сообщали, что Легкоступова перед инцидентом вместе с супругом яхтсменом Юрием Фирсовым несколько дней не выходила на связь, а после того, как певицу положили в больницу, ее супруг якобы пропал.
Позже сам Фирсов заявил, что его жена упала в ванной и получила травму головы. По его версии, Легкоступова несколько дней пробыла дома с травмой, после чего ее госпитализировали. По данным СМИ, в настоящее время Фирсов задержан.
Артистка скончалась 14 августа.
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Шоу-бизнес , Видео , Юрий Фирсов , СКР , РИА Новости
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