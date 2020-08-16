«Его бы так дубинкой!» Слепаков обратился к Лукашенко

Семен Слепаков написал обращение в стихах к Александру Лукашенко. Стихотворение выложено в инстаграме Семена.
Шоумен рассказывает о своем видении ситуации в Белоруссии.
«На душе моей сейчас тоска и горечь От того, что я увидел в интернете»…
«И я вижу в изумлении и печали, Что колхозник бывший превратился в монстра».
Артист призывает Лукашенко уйти со своего поста.
«Только если твой народ тебя не любит,
помогают слабо пули и гранаты».
Слепаков требует остановить насилие.
«Своего сыночка любите Вы — Колю?
Вот, представьте, что его бы так дубинкой!»
Ситуация, по мнению автора стихов, для Лукашенко сложилась тупиковая.
«Вам уйти теперь нельзя — остаться тоже, Вы в каком-то идиотском положении, Я не знаю чем сей опус подытожить — Не хватает моего воображения.»
В микроблоге Слепакова развернулась целая политическая баталия.
Признавая бесспорный талант автора, его засыпали градом упреков.
От шоумена требуют высказываний на тему волнение в Хабаровске, упрекают за критику событий в чужой стране, а также нежелание выйти на тот или иной митинг самому.
Ну и шутят с сарказмом:
«Спасибо вам за творчество, Семён. К вам выехал из Жодино ОМОН».
Как ранее писал «Рамблер», в эфире программы «Вечерний Ургант» известный продюсер и юморист Семен Слепаков высмеял съехавшего с катушек рэпера Джиган.