Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

«Колхозник бывший превратился в монстра»: Слепаков о Лукашенко 

Ирина Лебедева 15 минут назад
«Его бы так дубинкой!» Слепаков обратился к Лукашенко
Фото: РИА Новости
Семен Слепаков написал обращение в стихах к Александру Лукашенко. Стихотворение выложено в инстаграме Семена.
Шоумен рассказывает о своем видении ситуации в Белоруссии.

«На душе моей сейчас тоска и горечь От того, что я увидел в интернете»…

«И я вижу в изумлении и печали, Что колхозник бывший превратился в монстра».

Артист призывает Лукашенко уйти со своего поста.

«Только если твой народ тебя не любит,

помогают слабо пули и гранаты».

Слепаков требует остановить насилие.

«Своего сыночка любите Вы — Колю?

Вот, представьте, что его бы так дубинкой!»

Ситуация, по мнению автора стихов, для Лукашенко сложилась тупиковая.

«Вам уйти теперь нельзя — остаться тоже, Вы в каком-то идиотском положении, Я не знаю чем сей опус подытожить — Не хватает моего воображения.»

В микроблоге Слепакова развернулась целая политическая баталия.
Признавая бесспорный талант автора, его засыпали градом упреков.
От шоумена требуют высказываний на тему волнение в Хабаровске, упрекают за критику событий в чужой стране, а также нежелание выйти на тот или иной митинг самому.
Ну и шутят с сарказмом:

«Спасибо вам за творчество, Семён. К вам выехал из Жодино ОМОН».

Как ранее писал «Рамблер», в эфире программы «Вечерний Ургант» известный продюсер и юморист Семен Слепаков высмеял съехавшего с катушек рэпера Джиган.
Видео дня. Обращение Чака Норриса к Лукашенко появилось в Сети
Комментарии 43
Шоу-бизнес , Белоруссия в огне , Семен Слепаков , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин снова поговорил с Лукашенко
Путин снова поговорил с Лукашенко
Лукашенко пообещал встать на колени и не встал
Лукашенко пообещал встать на колени и не встал
Названо условие спасения Россией Лукашенко
Названо условие спасения Россией Лукашенко
Анонсировано начало массовой вакцинации россиян от COVID
Анонсировано начало массовой вакцинации россиян от COVID
Видео
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
02:21
Памятник к годовщине смерти Цоя попал на видео
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
00:40
Два белых медведя поссорились из-за еды и попали на видео
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
00:29
Автобусная колонна со сторонниками Лукашенко попала на видео
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
00:48
Тренировка собак-водолазов в акватории попала на видео
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
01:32
Россиянин протащил инспектора ГИБДД по дороге и попал на видео
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
00:29
Размахивающий младенцем россиянин попал на видео
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
00:52
Опубликовано видео развода моста под музыку Цоя
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
00:45
Сторонники оппозиции направились в центр Минска
В мире
Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой
02:36
Погубили интриги Пугачевой: тайна ухода Легкоступовой
Шоу-бизнес
«Лукашенко в автозак!» Что происходит в Минске
00:22
«Лукашенко в автозак!» Что происходит в Минске
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение