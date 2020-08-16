«Его бы так дубинкой!» Слепаков обратился к Лукашенко

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Шоумен рассказывает о своем видении ситуации в Белоруссии

«На душе моей сейчас тоска и горечь От того, что я увидел в интернете»…

«И я вижу в изумлении и печали, Что колхозник бывший превратился в монстра».

Артист призывает Лукашенко уйти со своего поста.

«Только если твой народ тебя не любит,

помогают слабо пули и гранаты».

Слепаков требует остановить насилие.

«Своего сыночка любите Вы — Колю?

Вот, представьте, что его бы так дубинкой!»

Ситуация, по мнению автора стихов, для Лукашенко сложилась тупиковая.

«Вам уйти теперь нельзя — остаться тоже, Вы в каком-то идиотском положении, Я не знаю чем сей опус подытожить — Не хватает моего воображения.»

В микроблоге Слепакова развернулась целая политическая баталия.

Признавая бесспорный талант автора, его засыпали градом упреков.

От шоумена требуют высказываний на тему волнение в Хабаровске, упрекают за критику событий в чужой стране, а также нежелание выйти на тот или иной митинг самому.

Ну и шутят с сарказмом: