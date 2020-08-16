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Белоруссия в огне. Главное

Галыгин из Comedy Club обратился к силовикам Белоруссии 

Ирина Лебедева и ещё 4 27 минут назад
Актёр Comedy Club обратился к белорусским силовикам
Фото: ТАСС
Бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин выложил в инстаграме видеообращение к представителям силовых структур республики.
Как офицер, который принимал присягу, он призвал силовиков прекратить воевать с собственным народом.
Необходимо немедленно остановить кровопролитие и как можно быстрее создать из представителей общественности комитет, чтобы вести переговоры от имени населения страны с представителями нынешней власти.
Как ранее писал «Рамблер», Вадим Галыгин утверждает, что в общественном транспорте его узнают часто и просят с ним сфотографироваться.
Актер ни разу еще никому не отказал.
Шоу-бизнес , Белоруссия в огне , Вадим Галыгин
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