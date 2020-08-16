Актёр Comedy Club обратился к белорусским силовикам

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Бывший резидент Comedy Club Вадим Галыгин выложил в инстаграме видеообращение к представителям силовых структур республики.

Как офицер, который принимал присягу, он призвал силовиков прекратить воевать с собственным народом.

Необходимо немедленно остановить кровопролитие и как можно быстрее создать из представителей общественности комитет, чтобы вести переговоры от имени населения страны с представителями нынешней власти.