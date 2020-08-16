Актёр Comedy Club обратился к белорусским силовикам

Участник Comedy Club Вадим Галыгин обратился к представителям силовых структур Белоруссии с призывом остановить насилие в стране.

Своё видеообращение он опубликовал в Instagram.

По словам артиста, он как офицер, принимавший присягу, призывает силовиков остановить кровопролитие и прекратить насилие над собственным народом.

Галыгин также предложил создать «общественный комитет, который мог бы вести переговоры от имени народа с представителями власти» и был бы наделён полномочиями для решения этих вопросов.

На сегодняшний день в Белоруссии нет левых, нет правых, нет пророссийских, нет прозападных. Есть один единый народ — народ Белоруссии, который требует восстановить справедливость и остановить кровопролитие, — сказал актёр.

Ранее на протесты в Белоруссии отреагировали музыканты рок-группы «Би-2». По словам исполнителей Шуры Би-2 (Александр Уман, родился в Бобруйске) и Лёвы Би-2 (Егор Бортник, родился в Минске), на происходящее в республике невозможно смотреть без боли. Кроме того, Бортник и Уман искренне поддержали Белоруссию «в её борьбе за свободу». Также музыканты попросили силовиков перестать поддерживать «агрессивный режим» и «избивать собственный народ и воевать с собственным народом», так как на митинги приходят пожилые люди и дети. Лёва и Шура также отметили смелость белорусских девушек и назвали их самыми красивыми в мире, писал NEWS.ru.