«Все насмарку!» Агутин высмеял борьбу с COVID-19

"Попросил воду с лимоном. Нельзя лимон. Роспотребнадзор запретил. Мало ли, кто его там нарезает. Опасно. Ну, говорю, девушка, я рад! Нашли корень зла! Теперь мы быстро разделаемся с этой заразой! Сижу, пью воду без лимона. Не интересно, но я терплю! Дело серьёзное! И тут стюардесса приносит горячее. Открываю я контейнер, а там, ТЫДЫЩ! Рядом с рыбой и рисом, лежит аккуратно отрезанный кусок лимона! Вся борьба насмарку", — написал Агутин в своем Instagram.