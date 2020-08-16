«Все насмарку!» Агутин высмеял борьбу с COVID-19

Российский певец и композитор Леонид Агутин высмеял меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, предпринимаемые авиакомпаниями.
По словам артиста, на борту самолета он столкнулся с противоречащими условиями.
"Попросил воду с лимоном. Нельзя лимон. Роспотребнадзор запретил. Мало ли, кто его там нарезает. Опасно. Ну, говорю, девушка, я рад! Нашли корень зла! Теперь мы быстро разделаемся с этой заразой! Сижу, пью воду без лимона. Не интересно, но я терплю! Дело серьёзное! И тут стюардесса приносит горячее. Открываю я контейнер, а там, ТЫДЫЩ! Рядом с рыбой и рисом, лежит аккуратно отрезанный кусок лимона! Вся борьба насмарку", — написал Агутин в своем Instagram.
Ранее на отмену концертов из-за пандемии коронавируса пожаловался юморист Евгений Петросян.
"Я не совсем понимаю, почему в кинотеатре можно собирать зрителей̆, а в концертном зале — нет? Почему в салоне самолета нет шахматной̆ рассадки, а в театральном зале планируется?" — возмутился артист.