«Все насмарку!» Агутин высмеял борьбу с COVID-19

Леонид Агутин посмеялся над противоречащими здравому смыслу инструкциями авиакомпаний по противодействию распространению ковида.
Он описал смешной и нелепый случай, недавно произошедший с ним самим.
«Лечу. Попросил воду с лимоном. Нельзя лимон. Роспотребнадзор запретил. Мало ли, кто его там нарезает. Опасно. Ну, говорю, девушка, я рад! Нашли корень зла! Теперь мы быстро разделаемся с этой заразой! Сижу, пью воду без лимона. Не интересно, но я терплю! Дело серьёзное! И тут стюардесса приносит горячее. Открываю я контейнер, а там, ТЫДЫЩ! рядом с рыбой и рисом, лежит аккуратно отрезанный кусок лимона! Вся борьба насмарку»., — написал певец в микроблоге.
Как ранее писал «Рамблер», Леонид Агутин поделился с подписчиками фотографией необычного шкафчика.
В нем заслуженный артист России собрал свои награды разных лет и отметил, что на самом деле, их гораздо больше.