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Наргиз подаст в суд на Жириновского 

Ирина Лебедева 1 час назад
Наргиз подаст в суд на Жириновского
Фото: Instagram
Владимир Жириновский оскорбительно высказался по поводу Наргиз.
Он назвал певицу «обезьяной» и «чудищем» и напророчил ей смерть под забором от всяческих болезней.
Наргиз проконсультировалась с юристами и заявила, что собирается разобраться с лидером ЛДПР в суде, информирует «Московский Комсомолец».
По этому поводу Закирова в соцсети выступила с «официальным заявлением».

«Уважаемые СМИ, да и, собственно, неуважаемые тоже! Я обращаюсь к вам с просьбой обратить внимание и с предельной достоверностью и авторской (моей) пунктуацией огласить в медиа пространстве — моё официальное заявление. Мой юрист четко пояснил мне, что в соответствии с. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, административным правонарушением признаётся оскорбление, то есть унижение чести достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Исходя из этого, оскорбление меня, исходящее из уст г-на Жириновского — является правонарушением. Без лишней демагогии осведомляю об этом факте как самого г-на Жириновского, так и вас, друзья мои», — написала она в микроблоге.

Как ранее писал «Рамблер», Иван Охлобыстин во всеуслышание заявил, что Закирова «страдает пагубным пристрастием к алкоголю».
О словах Охлобыстина стало известно самой Наргиз, что ее немало удивило.
Певица опубликовала в инстаграме резкий пост, где назвала актера «господин святоша» и предположила, что он выступил не просто так, а с подачи кого-то, кто затаил на нее злобу.
Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Иван Охлобыстин , Владимир Жириновский , ЛДПР , Московский комсомолец
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