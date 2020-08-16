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«Анорексия догоняет?» Фото Гагариной в бикини шокирует поклонников 

Ирина Лебедева 16 минут назад
«Анорексия догоняет?» Фото Гагариной в бикини шокирует
Фото: РИА Новости
Полина Гагарина всерьез занялась собой.
Как она ранее признавалась, ей приходится сражаться с генетической предрасположенностью к набору лишнего веса.
Чтобы держать себя в форме, нужно все время держать диету и заниматься спортом.
После вторых родов певица прибавила целых 30 килограммов. Ценой больших усилий она вернулась в прежний размер.
И вот, похоже, Полина смогла добиться желаемого результата. Она похудела.
Да так, что в хэштегах под своей «летящей» фотографией в бикини иронично написала «накормите Полину». И предложила подписчикам самим придумать подпись к снимку.
Действительно, легко шагающая по морскому причалу девушка выглядит совсем худенькой. Ребра вполне можно сосчитать.
Поклонники разволновались — не пора ли начать есть несколько больше? Соответственно, и комментарии в основном об этом.

«Накормите уже Полину!», «Конечно, красивая, только уже некрасиво худая», «Кожа да кости от вас остались», «Что ты с собой сделала!», «Слишком худая, надо набрать», «Бегу за едой», «анорексия догоняет?!».

Как ранееписал «Рамблер», певица Полина Гагарина отдыхает в Турции с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым, с которым у нее роман.
Гагарина и Чиняев отдыхают в люксовом пятизвездочном отеле Vogue Hotel Supreme Bodrum.
Видео дня. Обращение Чака Норриса к Лукашенко появилось в Сети
Комментарии
Шоу-бизнес , Полина Гагарина
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