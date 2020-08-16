«Анорексия догоняет?» Фото Гагариной в бикини шокирует

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Как она ранее признавалась, ей приходится сражаться с генетической предрасположенностью к набору лишнего веса.

Чтобы держать себя в форме, нужно все время держать диету и заниматься спортом.

После вторых родов певица прибавила целых 30 килограммов. Ценой больших усилий она вернулась в прежний размер.

И вот, похоже, Полина смогла добиться желаемого результата. Она похудела.

Да так, что в хэштегах под своей «летящей» фотографией в бикини иронично написала «накормите Полину». И предложила подписчикам самим придумать подпись к снимку.

Действительно, легко шагающая по морскому причалу девушка выглядит совсем худенькой. Ребра вполне можно сосчитать.

Поклонники разволновались — не пора ли начать есть несколько больше? Соответственно, и комментарии в основном об этом.

«Накормите уже Полину!», «Конечно, красивая, только уже некрасиво худая», «Кожа да кости от вас остались», «Что ты с собой сделала!», «Слишком худая, надо набрать», «Бегу за едой», «анорексия догоняет?!».

Как ранее писал «Рамблер», певица Полина Гагарина отдыхает в Турции с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым, с которым у нее роман.