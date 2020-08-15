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Валентина Легкоступова предвидела свою смерть 

Ирина Лебедева 13 минут назад
Легкоступова предвидела свою смерть
Фото: Instagram
Валентина Легкоступова в детстве жила в Феодосии.
Туда она и вернулась несколько лет назад. Устроилась на работу в местный отдел культуры, жила со старенькой мамой.
«Комсомольская правда» рассказала, что в то время Валентина дала изданию интервью.
В частности, там был кусок, не вошедший в опубликованное. Однако сейчас слова певицы звучат пророчески.

«Не могу сказать, что мне легко быть чиновником, и не в силу того что работа трудная. Мне нелегко в силу своего характера. Перфекционист — раз, а во-вторых, для меня честь и достоинство имеют огромное значение.

Чем бы я ни занималась — буду всегда иметь честь…Отобрать это качество можно только вместе с моей жизнью. Поэтому, если когда-нибудь услышите, что я попала в аварию или еще чего-нибудь, то значит — попытались отобрать честь».

Однако певица недолго смогла продержаться на чиновничьем месте.
Причина трагедии с Легкоступовой: Наталья Штурм раскрыла правду
Из-за вмешательства руководства в ее работу она уволилась и уехала.
В последнее время в ее судьбе, казалось, наступила светлая полоса. Но жизнь «Ягоды-малины» трагически оборвалась 14 августа…
Как сообщал «Рамблер», певица Наталья Штурм обвинила мужа Валентины Легкоступовой Игоря Фирсова в произошедшей с ней трагедии.
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Шоу-бизнес , Наталья Штурм , Валентина Легкоступова , Комсомольская правда , Феодосия
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