Легкоступова предвидела свою смерть

Валентина Легкоступова в детстве жила в Феодосии.
Туда она и вернулась несколько лет назад. Устроилась на работу в местный отдел культуры, жила со старенькой мамой.
«Комсомольская правда» рассказала, что в то время Валентина дала изданию интервью.
В частности, там был кусок, не вошедший в опубликованное. Однако сейчас слова певицы звучат пророчески.
«Не могу сказать, что мне легко быть чиновником, и не в силу того что работа трудная. Мне нелегко в силу своего характера. Перфекционист — раз, а во-вторых, для меня честь и достоинство имеют огромное значение.
Чем бы я ни занималась — буду всегда иметь честь…Отобрать это качество можно только вместе с моей жизнью. Поэтому, если когда-нибудь услышите, что я попала в аварию или еще чего-нибудь, то значит — попытались отобрать честь».
Однако певица недолго смогла продержаться на чиновничьем месте.
Из-за вмешательства руководства в ее работу она уволилась и уехала.
В последнее время в ее судьбе, казалось, наступила светлая полоса. Но жизнь «Ягоды-малины» трагически оборвалась 14 августа…
Как сообщал «Рамблер», певица Наталья Штурм обвинила мужа Валентины Легкоступовой Игоря Фирсова в произошедшей с ней трагедии.