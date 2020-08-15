Легкоступова предвидела свою смерть

Туда она и вернулась несколько лет назад. Устроилась на работу в местный отдел культуры, жила со старенькой мамой.

«Комсомольская правда» рассказала , что в то время Валентина дала изданию интервью.

В частности, там был кусок, не вошедший в опубликованное. Однако сейчас слова певицы звучат пророчески.

«Не могу сказать, что мне легко быть чиновником, и не в силу того что работа трудная. Мне нелегко в силу своего характера. Перфекционист — раз, а во-вторых, для меня честь и достоинство имеют огромное значение.

Чем бы я ни занималась — буду всегда иметь честь…Отобрать это качество можно только вместе с моей жизнью. Поэтому, если когда-нибудь услышите, что я попала в аварию или еще чего-нибудь, то значит — попытались отобрать честь».

Однако певица недолго смогла продержаться на чиновничьем месте.

Из-за вмешательства руководства в ее работу она уволилась и уехала.

В последнее время в ее судьбе, казалось, наступила светлая полоса. Но жизнь «Ягоды-малины» трагически оборвалась 14 августа…